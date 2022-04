Most- und Schmankerlfest Mit den besten Mosten in die Schallaburg

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Gregor Übellacker, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, Bezirksbäuerin Monika Fuchsluger (von links) sowie Anton Kasser (Mitte) und die Vertreter der Bezirksleitung der Landjugend und fünf Mostprinzessinnen gratulierten Dominik Sonnleitner (Silber), Familie Hintsteiner (Gold) und Familie Wagner (Bronze) zu den besten Mosten der Bezirksmostkost. Foto: NÖN

B eim Most- und Schmankerlfest in Klein-Eibenberg ging es hoch her. Familie Hintsteiner lieferte den besten Most.