Atschreiter hat besten Most in Sonntagberg

Zahlreiche Interessierte kamen zur Sonntagberger Mostkost im Gasthaus Lagler. Nach zweijähriger coronabedingter Pause wurden heuer wieder 13 Moste verkostet. Der Sieg ging an Familie Atschreiter vor Gerhard Übelacker, gefolgt von Christine Egger und ex aequo Leopold Hochrieser. Die Moste der ersten drei Platzierungen werden an der Bezirksvormostkost in Hohenlehen teilnehmen.

