Windhag: Georg Wagner hat den besten Most

Am Sonntag, 19. März, lud die Landjugend Windhag gemeinsam mit den Bäuerinnen unter dem Motto „A guada Most ghert vakost!“ zur diesjährigen Mostkost zum Windhager Wirt ein. Für gute Stimmung und die musikalische Umrahmung sorgten Manuel und Lukas Teufel. Um 11 Uhr wurde dann die Mostprämierung durchgeführt. Die Mostkennerinnen und Mostkenner testeten und reihten insgesamt 18 verschiedene Moste. Der beste Most kam von Georg Wagner, gefolgt von Johann Loibl und Johannes Wagner. Zum besten Mostverkoster wurde Johann Loibl gekürt.

