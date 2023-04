Herbert Übellacker hat Sonntagbergs besten Most

Der Ortsbauernrat Sonntagberg lud zur Mostkost ins Gasthaus Lagler ein. Obmann Konrad Wagner konnte zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Pater Franz Hörmann, Bürgermeister Thomas Raidl, Paul Egger und Mostprinzessin Veronika Spreitzer, begrüßen. Im Zuge der Verkostung wurden die fünf besten Moste gekürt.

Dabei erreichte der Most von Herbert Übellacker den ersten Platz, gefolgt von den Mosten von Bernhard Atschreiter, der Familie Atschreiter, Patrik Spreitzer und Gerhard Übellacker. Herbert Übellacker, Bernhard Atschreiter und Patrik Spreitzer werden mit ihren Mosten auch an der Bezirksvormostkost in der Fachschule Hohenlehen teilnehmen.

