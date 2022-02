Corona-Pandemie als Hochrisikopatient: Interview mit chronisch Kranken

Mit einer Immundefizienz zu leben, bedeutet, eine Störung des Immunsystems zu haben – also unter anderem infektanfällig zu sein. Gerade zu Beginn der Pandemie war Corona eine große Bedrohung für den Mostviertler, der anonymisiert im NÖN-Gespräch über den Einfluss von Covid auf sein Leben berichtet.

Seine Überlebenschance bei Ansteckung mit Corona war laut seinen Ärzten anfangs nur 50 Prozent, konnte aber durch das Ansprechen auf die Impfung stark erhöht werden. „Durch Corona habe ich dazugelernt“, erzählt der junge Mann, der früher den Umgang mit kränklichen Personen im Berufsleben nicht so konsequent gemieden hatte. „Man denkt sich oft, das werd ich schon aushalten und halt es aber dann doch nicht aus und bin wieder länger nicht gesund.“ Mit Abstand und Maske und oftmaligem Homeoffice sei er in der Pandemiezeit wesentlich weniger akut erkrankt als jemals zuvor. Erst nun erkannte er so richtig, er sei nicht immer schwächlich und angeschlagen, sondern gewisse Bakterien und Viren zu vermeiden, mache für ihn den wesentlichen Unterschied.

Manche sehen einen wie mich als Schwächling oder Hypochonder.“

So einfach sei das allerdings nicht zu bewerkstelligen. Prinzipiell könne er seinen Bürojob von zuhause aus erledigen, nur ein besseres Internet wäre hierzu noch wünschenswert. Allerdings wird Homeoffice von seiner Firma nur bei hohen Corona-Zahlen geduldet. „Es ist wohl wie in vielen Konzernen so, dass im Vordergrund steht, dass alles laufen muss und man sich nicht auf das Risiko ,Veränderung‘ einlassen will. Auch Menschlichkeit steht leider im Betrieb nicht an erster Stelle“, erklärt er und wird nächste Woche auch wieder aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren müssen.

Im privaten Umfeld habe sich durch Corona nicht viel verändert. Seine Freunde hatten vorher schon Treffen mit ihm verschoben, wenn sie kränkelten. Ob Leute Verständnis dafür haben, bei ansteckenden Erkrankungen nicht am öffentlichen Leben teilzunehmen, hat wohl weniger mit dem vielleicht neuen Bewusstsein durch Corona als mit ihrer Persönlichkeit zu tun. „Manche sehen einen wie mich als Schwächling oder Hypochonder und nehmen keine Rücksicht. Auch die Definition von ,Was ist krank?‘ fällt ja sehr unterschiedlich aus.“

Auf die kommenden Lockerungen blickt der Mostviertler trotzdem mit Freude. Er hofft allerdings, dass der Staat auf die Wissenschaft und deren Hochrechnungen und Prognosen hört und reagiert. Und dass man gewisse Dinge aus der Pandemie lernt, wie zum Beispiel Grippepatienten nicht mehr drei Stunden im Wartezimmer sitzen zu lassen. Außerdem sieht er die Chance auf intensive Forschungen zum Thema Long Covid. Das könnte nämlich auch Menschen wie ihm – mit seltenen Erkrankungen mit teils ähnlichen Symptomen – helfen.

