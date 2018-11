Moderne österreichische Weihnachtslieder, gemischt mit Country Christmas Songs und ausgesuchten Balladen aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum – damit möchte die Mostviertler Country-Band Cider Quarter Rebels Musikliebhaber im Rahmen einer Kurztour vorweihnachtlich verzaubern.

Garth Brooks & Gabalier

„Wir arbeiten seit Wochen an Songs vieler namhafter Interpreten wie Alan Jackson, Garth Brooks, Brad Paisley, Alabama, aber auch Die Seer, Andreas Gabalier und Georg Danzer“, verrät Bandleader Stefan Pallinger, der die fünf Abende mit „friends“ bestreitet.

Neben den Bandmitgliedern Peter Raab, Karl Muttenthaler, Mathias Schörghuber und Franz Lendl werden nämlich die Vokalisten Klara Wangler, Hannah Plank und Isabel Wailzer sowie Andreas Kefer das County-Ensemble verstärken.

Stefan Pallinger (arbeitet parallel an seiner zweiten Single „Love of my life“): „Wir freuen uns schon riesig!“ Werbung