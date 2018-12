Ende des Vorjahres zog sich Ötscherlift-Geschäftsführer Andreas Buder mit seinem Tourengeherverbot auf den Pisten der Ötscherlifte den Unmut vieler Wintersportler zu. Einen Monat und zahlreiche Gespräche mit Alpinvereinen später gab es eine Lösung mit neuen Regeln und einer genau eingezeichneten Tourengeher-Route auf den Großen Ötscher. „Das hat sich bewährt. Zwar gab es immer noch vereinzelt schwarze Schafe, aber insgesamt hat es sehr gut geklappt“, weiß Buder.

Fixierte Regeln & genaue Aufstiegsroute

Nun gehen die drei Mostviertler Skigebiete Lackenhof, Mitterbach und Annaberg gemeinsam in die Offensive. In allen drei Gebieten gibt es ab heuer fixierte Regeln, genaue Aufstiegsrouten und Betriebszeiten sowie Tourengeherabende. „Wir haben dies so gestaltet, dass die Aufstiegsrouten, Pisten und Einkehrmöglichkeiten für die Pistengeher jeden Tag in einem anderen Gebiet länger geöffnet sind“, erklärt Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnen Beteiligungsgesellschaft.

Auch im Skigebiet Forsteralm in Gaflenz ist das Pistengehen auf zwei vorgegebenen Routen und zu bestimmten Zeiten erlaubt. „Tourengeher können während des Skibetriebs von 8 bis 17 Uhr den Pistenrand benutzen, solange Skifahrer dadurch nicht behindert werden“, sagt Tina Kronsteiner von der Forsteralm Betriebsgesellschaft m.b.H. „Am Mittwoch und am Samstag haben wir bis 21 Uhr geöffnet – auch für Skitourengeher, die die neue Flutlichtanlage mitbenutzen können.“

Genauso wie auf der Forsteralm können die Tourengeher auch die Pisten am Königsberg benutzen – solange sie sich, wie alle anderen Wintersportler auch, an die Pistenregeln halten. „Die meisten Tourengeher gehen bei uns auf die Kitzhütte. Vom Gasthaus Jagersberger ausgehend, gehen sie da entlang der Piste zur Bergstation des Liftes 1 und dann weiter zur Kitzhütte.“ Eine weitere Route führe zur Bergstation des Liftes 3. Generell habe man wenig Probleme mit Tourengehern. „Vereinzelt kommt es manchmal zu Konflikten, aber das hält sich bei uns glücklicherweise in Grenzen“, sagt Zebenholzer.

Skitouren in Ybbstaler Skigebieten kostenlos

Das besondere Zuckerl in den Skigebieten des Ybbstales: Im Gegensatz zu anderen Skigebieten ist die Pistenbenützung für Tourengeher auf der Forsteralm und am Königsberg kostenlos. In Annaberg und Mitterbach kostet das Tourengeher-Tagesticket für Erwachsene 5,50 Euro, am Ötscher sogar 8 Euro.