Die Arbeiten am Band zwei der „Mosaiksteine“, einer Publikation des Vereins zur Erforschung der Mostviertler Geschichte (VEMOG), befinden sich im Endspurt. Zwölf Autoren legen in den „Mosaiksteinen 2“ ihre Forschungsergebnisse zu verschiedenen historischen Themen in Wort und Bild dar und laden zu einem interessanten Streifzug durch die Mostviertler Geschichte.

Besucht werden im neuen Band unter anderem die Sonntagberger Schatzkammer, regionale Jahrmärkte und moderne Radwege. Auch der Freiheitskampf im Mostviertel und die Raumverteidigung des Kalten Krieges werden thematisiert.

Das Buch soll noch vor Weihnachten im Fachhandel und auf Gemeindeämtern aufliegen. Band eins erschien 2013 und ist bereits vergriffen.