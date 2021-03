„Abenteuer Mountainbiken“ nennt sich das Buch, das die Waidhofnerin Barbara Pirringer – via Social Media auch bekannt als Bike-Babsi – im Tyrolia-Verlag publiziert hat und das die nächsten Tage im gut sortierten Buchhandel erhältlich sein wird.

Dreharbeiten zur ORF-Sendung „Studio 2“ mit „Bike-Babsi“ Barbara Pirringer am Wurzelweg in St. Leonhard/Walde mit herrlichem Blick ins Ybbstal. Angela Albrecht, DOG & PONY MEDIA, Dominik Stixenberger

Bei dem Buch handelt es sich um einen Ratgeber rund um die Vorbereitung und Planung von Mehrtagestouren mit dem Mountainbike. Kürzlich hat ein Filmteam des ORF die radbegeisterte Waidhofnerin besucht. Gemeinsam wurde am „Wurzelweg“ bei St. Leonhard/Walde für die Sendung „Studio 2“ gedreht.

In der Sendung, die am Freitag, 5. März, um 17.30 Uhr auf ORF 2 zur Ausstrahlung gelangt, verrät die Neo-Buchautorin, was bei einer mehrtägigen MTB-Tour in den Bike-Rucksack muss und wie man auch unterwegs entspannt bleibt. Nach der TV-Ausstrahlung ist die Sendungsfolge noch sieben Tage in der ORF-TVthek abrufbar.