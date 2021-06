Am vergangenen Wochenende fanden die ersten Ybbstaler Bike-Tage statt. Zwei Tage standen dabei ganz im Zeichen von Mountainbike-Technik, Fahrtechnik, Tourenausrüstung und Naturerlebnis. Möglichst viel zu lernen, zu lachen und zu erleben war dabei der Anspruch der beiden Bike-Guides „Bike-Babsi“ Barbara Pirringer und Christoph Nessel.

Los ging es in der Schwarzen Kuchl am Schwarzbach-Areal des Schlosses Rothschild in Waidhofen, wo die Teilnehmer, vier Frauen und zwei Männer, einfache und wichtige Justierungen und Reparaturen am Mountainbike kennenlernten und dabei gleich selbst Hand anlegen konnten.

Coaching von Bike-Buch-Autorin

Was mit auf eine Mehrtagestour mit dem Bike muss, wie man clever Gewicht im Rucksack sparen kann und wie man diesen ideal packt und trägt, verriet dann Bike-Buch-Autorin Barbara Pirringer beim Equipment Coaching. Im Waidhofner Konviktgarten standen später noch die Fahrtechnik und Koordination der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Prüfstand.

Voller Motivation brach die Gruppe am nächsten Tag in Richtung Siebenhütten und Kitzhütte in Hollenstein auf. Unterwegs lieferten Barbara Pirringer und Christoph Nessel Inputs zu einer sicheren und spaßvollen Fahrtechnik und zu den landschaftlichen Besonderheiten im Naturpark NÖ Eisenwurzen. Und dass selbst Petrus den Ybbstaler Bike-Tagen wohlgesonnen war, bewies er mit einem einzigen Schauer, der genau dann überm Königsberg niederging, als sich alle mit der herzhaften Hüttenjause auf der Kitzhütte belohnten.