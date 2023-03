Gemeinsam für ein sauberes Waidhofen an der Ybbs

Die Natur in und um Waidhofen ist gerade wieder am Erwachen. Bewusst merkt man, in welch wunderschöner Umgebung die Menschen hier leben können. Doch bei genauerem Hinsehen fällt so manches auf… Plastik, Metalldosen oder Zigarettenstummel. Müll, der die Umwelt gefährdet. Die Umweltabteilung der Stadt lädt von Montag, 20. März, bis Samstag, 25. März, zur jährlichen Aktion „Sauberes Waidhofen“ und freut sich auf zahlreiche Freiwillige, die mithelfen, achtlos Weggeworfenes einzusammeln.

„Säubern wir gemeinsam unsere Straßen, Wege und Parks, die Wälder und Wiesen rund um unsere Stadt. Der Schutz der Umwelt ist für uns alle herausfordernd, aber wir können zusammen mehr bewegen, damit Waidhofen und dieses Fleckchen Erde sauber und lebenswert bleibt“, freut sich Umweltstadträtin Gudrun Schinder-Rainbauer auf viele helfende Hände und ergänzt: „Plastikmüll, der als Mikroplastik in unseren Böden und später in unseren Lebensmitteln landet, sowie Zigarettenstummel, die das Grundwasser verseuchen, stellen eine Gefahr für alle Lebewesen dar.“

Riesenzigarette als Mahnmal gegen Achtlosigkeit

Separat gesammelte Zigarettenstummel werden heuer für ein Mahnmal in Form einer überdimensionalen Zigarette gesammelt. „Mitten in der Stadt soll damit ein zweifaches Zeichen gesetzt werden: Alle sollen sehen, was der Umwelt durch falsche Müllentsorgung und achtloses Wegwerfen angetan wird. Andererseits was wir gemeinsam schaffen und verbessern können, wenn wir zusammen anpacken“, erklärt die Umweltstadträtin.

Müllsäcke und Handschuhe sind im Bürgerservice des Rathauses kostenlos erhältlich. Damit ausgerüstet kann man losgehen und alles aufheben, was nicht in die Natur gehört. Die vollen Säcke können von Mittwoch, 22. März, bis Samstag, 25. März, 11 Uhr, in den dafür vorgesehenen Boxen vor dem Rathaus oder zu den Öffnungszeiten im Wertstoffzentrum entsorgt werden.

„In einem großen Miteinander helfen jedes Jahr alle Generationen zusammen, um einen wichtigen Beitrag zu unserem sauberen Waidhofen zu leisten. Dafür bedanke ich mich schon jetzt. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen für ihre Stadt so einsetzen“, so Bürgermeister Werner Krammer.

Die Stadt Waidhofen freut sich über Fotos von den fleißigen Helferinnen und Helfern. Die Bilder können per E-Mail an post.presse@waidhofen.at geschickt werden und werden dann auf der Website sowie auf der Facebookseite der Stadt veröffentlicht.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.