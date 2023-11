Murenschutzprojekt in Hollenstein geht in die Endphase

Die Gemeinde Hollenstein investiert in den Hochwasser- und den Katastrophenschutz. Bei den Bauarbeiten der Wildbachverbauung zur Sicherung der Mure am Gallenzer Kogel in der Dornleiten konnte nun ein Meilenstein erledigt werden. So wurden kürzlich die umfangreichen und komplexen Betonierarbeiten für die Filtersperre des Geschiebeablagerungsbeckens abgeschlossen. „Damit sind wir auf einem guten Weg, diesen massiven Gefahrenbereich im Hammerbachtal nachhaltig abzusichern“, berichtet der Sektionsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Christian Amberger.

In der abschließenden Bauphase werden jetzt noch das Becken fertig ausgehoben und der restliche Schutzdamm errichtet. „Die Arbeiten laufen planmäßig und sollten noch heuer weitgehend abgeschlossen werden“, sagt Amberger.

Sektionsleiter Christian Amberger (3. von links) mit der Arbeitspartie beim Lokalaugenschein. Foto: WLV

Auch Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer zeigt sich erfreut über den guten Baufortschritt. „Ich bin froh, wenn die für die Anrainerinnen und Anrainer schon sehr belastende Gefährdungssituation der Vergangenheit angehört“, hält die Ortschefin fest.

Murenabgang 2014 als Auslöser

Zur Erinnerung: Im Mai 2014 kam es am Gallenzer Kogel zu einem Murenabgang, der die Landesstraße L 6180, die vom Ortszentrum durch das Hammerbachtal führt, verschüttete. Weitere Murenabgänge Anfang 2015 folgten. Nach Sofortmaßnahmen, die etwa ein Alarmsystem beinhalteten, wurde ein großes Schutzprojekt entwickelt und 2021 schließlich mit dem Bau begonnen.

In Summe werden bei dem Schutzprojekt Investitionen in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro getätigt, die von der Republik Österreich, dem Land Niederösterreich, der Gemeinde Hollenstein und vom Niederösterreichischen Straßendienst aufgebracht werden.