Punk und Hardcore im Pfarrgarten-Parkdeck

Am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr wird es voraussichtlich laut im Pfarrgarten-Parkdeck in Waidhofen, denn der Kulturverein Förderband lädt nach vierjähriger Pause zu einer neuen Auflage des legendären Fleischrock-Festivals.

Mit dem diesjährigen Austragungsort holt Förderband die Veranstaltung erstmals in die Waidhofner Innenstadt, was anfänglich nicht so geplant war, wie Obmann Valentin Dowalil erzählt: „Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Durch den recht kurzfristig notwendig gewordenen Locationwechsel hat sich alles etwas verzögert, jetzt kommen wir aber gut voran.“

Der Kulturverein Förderband feiert heuer auch zwanzigjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es die sonst nur als Crew-Shirts produzierten T-Shirts auch für die Allgemeinheit käuflich zu erwerben. „Derzeit sind wir gerade dabei, in unserer Siebdruckwerkstatt Fleischrock- und Förderband-Shirts zu drucken. Die sind dann Merch-Stand erhältlich“, meint Dowalil. Die Konzerte finden auf der unteren Ebene des Parkdecks statt, der Außenbereich dient als Aufenthaltsort in Pausen und zur Stärkung mittels des kulinarischen Angebots. Vom Namen der Veranstaltung braucht man sich hier nicht täuschen lassen, auch Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, sollen nicht zu kurz kommen, wie Dowalil erklärt: „Seit Tag eins gibt es beim Fleischrock Erbsensuppe als veganes Angebot, diesmal werden wir aber erstmalig auch vegane Würstchen grillen!“

Konzert-Marathon mit sechs Gruppen

Das Line-up kann sich wie gewohnt sehen lassen. Wer im Vergleich zu früheren Ausgaben des Festivals einen noch stärkeren Fokus auf die härteren Spielarten der Rockmusik bemerkt, hat laut dem Vereinsobmann nicht unrecht: „Früher gab es öfter auch Ausschweifungen Richtung Indie und Alternative. Derzeit sind wir sehr viele junge Leute im Verein und wir wollen es etwas wilder, das sieht man auch am Line-up. Es soll jedenfalls zu Mosh-Pits anregen!“ Die Festivaleröffnung bestreiten Dowalil und seine Band Vomits, die im Förderband-eigenen Proberaum im Patertal gegründet wurde. Einige Glückliche konnten sich beim Vereinsfest von Förderband bereits einen Eindruck von der Live-Gewalt der energetischen Punk-Formation machen, alle anderen sind nun beim Fleischrock 2023 herzlich dazu eingeladen.

Die Vomits spielten einen ersten unangekündigten Auftritt beim Vereinsfest des Kulturvereins Förderband. Foto: Daniel Panstingl

Was die Vomits für den Kulturverein Förderband sind, sind Lilac Vegetal für den Proberaum Scheibbs. Auch diese Gruppe wurde im Umfeld des Scheibbser Kulturvereins gegründet und auch hier trommelt der Obmann. Musikalisch bieten Lilac Vegetal eine eigenständige Mischung aus Doom, Drone, Noise und Stoner-Rock-Elementen.

Lilac Vegatal wurde im Umfeld des Kulturvereins Probereaum Scheibbs gegründet. Foto: Nikolaus Ratay

Auch die kultige Noise/Free-Improv-Truppe Rokko Anal & The Coathangers konnte überredet werden, für den Kulturverein Förderband noch einmal die Instrumente auszupacken. Die Band spielte bereits bei früheren Ausgaben des Festivals, hiermit wird also zum Vereinsjubiläum ein Kreis geschlossen. Allen, die an ungezügelter Klangmalerei interessiert sind, sei dieses Konzert wärmstens ans Herz gelegt!

Rokko Anal & The Coathangers lassen ungezügelte Improv-Noise-Gewitter über das Publikum hereinbrechen. Foto: Gerald Naber

Im Anschluss wird die Linzer Punk-Truppe Johnny & The Rotten die Bühne ergreifen, um das Publikum mit einem modernen Ansatz für Retro-Sound und einer energiegeladenen Show mitzureissen. Das Trio wird demnächst als Support für die Psychedelic/Garage-Rock Band Osees in der Arena Wien spielen. Zuvor kann man sie allerdings beim Fleischrock-Festival in Waidhofen erleben!

Das Linzer Punk-Trio Johnny & The Rotten begeistert mit einer energiegeladenen Live-Show. Foto: Florian Lehner

Weiter geht es mit der Innsbrucker Post-Noise-Rock-Formation Bug. Aktiv seit den späten Neunzigerjahren, teilten Bug bereits die Bühne mit vielen Genre-Granden und veröffentlichten Tonträger bei den renommierten österreichischen Labels Rock Is Hell, Noise Appeal Records und Interstellar Records.

Die Innsbrucker Post-Noise-Rock-Formation Bug ist seit den Neunzigerjahren aktiv. Foto: Markus Doll

Den Abschluss des Programms macht das oberösterreichische Duo Heckspoiler, das in intelligenten, ironischen Mundart-Texten unter anderem Themen wie die Abhängigkeit vom Auto im ländlichen Bereich und die zunehmende Bodenversiegelung anspricht.