Neue Akustik-Reihe in Waidhofen/Ybbs

Mit einer ganz neuen Veranstaltungsreihe startet der Kulturverein Förderband am Freitag, 24. Februar, in das Veranstaltungsjahr – „Livingroom“ nennt sich das Ganze und klingt auch musikalisch so!

„Livingroom“ stellt eine neue, gemütliche und vor allem akustische Veranstaltungsreihe im Wohnzimmer-Ambiente dar. Im Salon Louis im Schloss Rothschild erwartet die Besucherinnen und Besucher Sofa und Stehlampe, mit The Midnight Creepers und dem Rudimentals Trio sorgen zwei spannende Acts für die passende Musik und begleiten das Publikum durch die Nacht.

The Midnight Creepers ist eine Trio-Formation, bestehend aus Anton Spreitzer an der Hammond Orgel, Johnny Leonhartsberger am Saxophon und Johannes Breiteneder am Schlagzeug. Gemeinsam bringen sie Soul Jazz, Blues und Funk in eine zeitgenössische Musiksprache. Im Mittelpunkt steht dabei eine originale Hammond A100 aus 1962. Wie in den klassischen Organ Trios der Sechzigerjahre wird die Orgel komplettiert durch ein melodiös gespieltes Sax und ein groovendes Schlagzeug.

Mit dem Rudimentals-Trio steht eine weitere interessante Dreierformation, bestehend aus Adam Doblander an der Gitarre, Franz Höfler am Kontrabass und Reinhard Willi Sonnleitner an der Trompete, auf dem Programm. Entstanden bei einer Vielzahl an nächtlichen Jam Sessions in Haag und Seiten stetten, hat die Formation ihre eigenen Interpretationen von beschwingter, tanzfreundlicher Musik in ein feines Set gepackt.

