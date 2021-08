Sechs junge Musiker aus Waidhofen und Umgebung geben unter dem Namen Schnopsidee nun schon seit zehn Jahren äußerst erfolgreich ihre eigene Version alpenländischer Volksmusik zum Besten. Georg Brenn, der als Sprachrohr der Gruppe agiert und außerdem die steirische Harmonika, die Gitarre und das Cajón spielt, erzählt über den bisherigen Werdegang der Band.

Regionale Pioniere der Tanzlmusi-Besetzung

Die zündende Idee zur Gründung von Schnopsidee hatten die beiden Freunde Georg Brenn und Roland Ritt vor etwa zehn Jahren. „Das war im November 2011. Eine derartige Besetzung, wie wir sie haben, hat es damals in der Region so nicht gegeben. Roland Ritt und ich hatten über die Volksmusik viel miteinander zu tun und eines Nachts sind wir sehr lang zusammengesessen und hatten dann die Idee, so eine Gruppe zu gründen. Dann haben wir die richtigen Leute gefragt und seitdem sind wir in der Besetzung zusammen“, erinnert sich Brenn.

Neben ihm und Roland Ritt, der Steirische Harmonika und Harfe spielt, besteht die Gruppe noch aus Josef Wechselauer und Martin Hiebler an Trompete und Flügelhorn, Stefan Bleiner an der Basstrompete und Manfred Hirtenlehner an Tuba und Helikon. Diese Zusammenstellung an Instrumenten wird als Tanzlmusi-Besetzung bezeichnet und ist eine Spielart der alpenländischen Volksmusik, die traditionell vor allem mit Wandermusikanten in Verbindung gebracht wurde und in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt.

Die ersten gemeinsamen Proben verliefen für alle Beteiligten zufriedenstellend und so begann die Gruppe auch bald, kleinere Auftritte in der Region zu spielen. Der Durchbruch für Schnopsidee kam dann aber bei einem Wettbewerb, wie Brenn erzählt: „Wir haben beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck mitgemacht, wo wir auch eine Auszeichnung bekommen haben.

Auszeichnungen und Fernsehauftritte

Da ist es dann auch mit Fernsehauftritten losgegangen, zum Beispiel bei Mei liabste Weis, Klingendes Österreich, BR Wirtshausmusikanten und zuletzt bei Servus TV. Dadurch sind wir immer weiter herumgekommen und haben dann eine Zeit lang vor allem sehr häufig in Bayern gespielt.“ In diese Zeit fiel auch die Entstehung des ersten Tonträgers von Schnopsidee. Die CD wurde in einem Studio in Bayern aufgenommen, trägt den Titel „… der Name ist Programm“ und erschien im Juli 2018 bei Bognermusik. Wie auch bei ihren Live-Auftritten präsentieren die sechs Musiker darauf ihre eigenen Arrangements einer bunten, musikalischen Mischung, die Eigenkompositionen, Volksmusikklassiker sowie auch Adaptionen von Stücken anderer Musikrichtungen umfasst.

Internationale Tourneen und zweite CD

In den darauffolgenden Jahren spielten Schnopsidee unzählige Auftritte im gesamten alpenländischen Raum und darüber hinaus. Ihre Konzertreisen führten sie dabei durch Österreich, Tschechien, Deutschland, Italien, Kroatien und Slowenien. Diese Konzertaktivitäten wurden im Vorjahr zwar durch die Covid-Pandemie unterbrochen, die Musiker nutzten diese Zeit allerdings, um das Material für ihr zweites Album zu erarbeiten und dieses im renommierten Tonstudio Baumann in Steinakirchen aufzunehmen. Die CD mit dem Titel „… weil’s wuascht is!“ erschien Anfang August bei Woodstock Music und ist über die Band zu beziehen (siehe Info-Kasten).

Georg Brenn erzählt über den Enstehungsprozess und die Materialauswahl: „Die Arrangements machen wir alle selbst. Also was wir spielen, hört man so sicher kein zweites Mal. Es ist Traditionelles drauf, es ist Modernes drauf, es gibt Blasmusikklassiker, die aber in so einer kleinen Besetzung sehr untypisch sind beziehungsweise nicht gespielt werden, und die haben wir für uns eben adaptiert und arrangiert. Insgesamt also eine sehr bunte Mischung.“

Derzeit befinden sich Schnops idee auf einer achttägigen Tour durch Tirol und das Salzkammergut.