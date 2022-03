14 neue Akademiker in Ybbsitz

Werbung

Mit verrußten und freudigen Gesichtern nahmen die junge Schmiedin Lena Losinskyj aus Haag und ihre 13 Kollegen des Schmiedekurses am Samstag in der Welser Schmiede in Ybbsitz ihre Urkunden für das erfolgreich abgeschlossene „Kunstfach Schmieden“ entgegen. Insgesamt 14 Teilnehmer nutzten das Angebot der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal, welche als einer der Pilotstandorte der Region westliches Mostviertel unter dem Motto „Kunst ist cool!“ das Kunstfach Schmieden anbietet.

Die erfahrenen Schmiede Gernot Walter, Thomas Hochstädt und Nikolaus Frühwirth fungierten als Kunstfachlehrer und führten die Jugendlichen in den Umgang mit Hammer, Amboss und glühendem Eisen ein. Die ersten beiden Teilnehmerblöcke wurden am vergangenen Samstag in der Welser Schmiede in Ybbsitz mit einer offiziellen Urkunden-Übergabe feierlich beschlossen. Bürgermeister Gerhard Lueger, der Präsident des Schmiedezentrums Ybbsitz Josef Hofmarcher und Musikschuldirektor Christian Blahous dankten dem Ehepaar Helmut und Elisabeth Welser, die als Eigentümer der Welser-Schmiede großzügige Gönner des Projekts sind.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.