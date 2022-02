Blasmusik im Ybbstal: Tradition lebt weiter

In der Musikkultur Niederösterreichs hat die Blasmusik traditionell einen besonderen Stellenwert. Dass dies auch heute noch so ist, unterstreichen einige Zahlen: Alleine im Bezirk Amstetten, inklusive der Stadt Waidhofen, gibt es 52 Kapellen mit 3.270 Mitgliedern. Der Niederösterreichische Blasmusikverband (NÖBV), ein überparteilicher, ehrenamtlicher Verein, zählt derzeit über 25.000 aktive Mitglieder. In den regionalen Musikschulen werden über 10.000 Kinder und Jugendliche für die Musikvereine ausgebildet.

Diesen Eindruck bestätigt auch Markus Baumann, Direktor der Regionalmusikschule Amstetten: „Blasmusik spielt eine zentrale Rolle, da sie stilistisch-vielfältig, bei zahlreichen Veranstaltungen gefragt ist und sowohl indoor als auch outdoor, ohne weiteren Aufwand, aufgeführt werden kann.“ Christian Blahous, Direktor der Musik- und Kunstschule Waidhofen, erzählt: „Der Status der Blasmusik ist nach wie vor sehr hoch und das ist auch komplett gerechtfertigt. Das lebt positiv über die Traditionen weiter und wir sind sehr zufrieden mit unserer Kooperation mit den Blasmusikkapellen.“ Über Bläsernachwuchs kann man an der Musikschule Waidhofen nicht klagen, wie Blahous betont: „Trotz Pandemie haben wir auch sehr gute Nachwuchsschüler, die regelmäßig Wettbewerbe spielen und Preise gewinnen. Natürlich gibt es Schwankungen, die mit der Popularität des jeweiligen Instrumentes zu tun haben.“

Das Vereinsleben fördert soziale Kompetenzen

Harald Weidinger, Bezirksobmann des Blasmusikverbandes Amstetten, ist schon fast 40 Jahre bei einem Musikverein, davon die letzten 21 Jahre als Obmann der Stadtkapelle Haag. Für ihn persönlich hat die Blasmusik eine große Priorität. „Seit 2006 bin ich Bezirksobmann. Die Ausübung dieser Tätigkeit war leider aufgrund der Beschränkungen der Regierung in den letzten zwei Jahren nicht möglich. Die Bevölkerung leidet dadurch auch sehr, da es keine Veranstaltungen wie Musikfeste, Konzerte oder dergleichen gegeben hat“, meint Weidinger.

Was den Nachwuchs betrifft, gebe es zwar in den letzten Jahren weniger Kinder und Jugendliche, die ein Instrument lernen wollen, Weidinger betont jedoch auch die soziale Komponente des Vereinswesens: „Früher war es sicher noch etwas Besonderes, wenn man mit der Musikkapelle weggefahren ist und Auftritte gehabt hat. Aufgrund der Zeitintensivität wird es auch immer schwieriger, Jugendliche für einen Funktionärsposten zu interessieren. Aber der Beitritt zu einem Verein, egal ob Musik-, Chor- oder Fußballverein, bringt einen großen Nutzen, denn man fühlt sich als Teil eines Ganzen und es fördert die Gemeinschaft und das Verantwortungsgefühl.“

Nachwuchsarbeit sichert Zukunft von Vereinen

Die Tatsache, dass Konzerte und Proben so lange nicht möglich waren, ist natürlich allerorts für Musiker wie Publikum schmerzlich, abgesehen davon ist die Stadtmusikkappelle Waidhofen aber bisher sehr glimpflich durch die Pandemiezeit gekommen, wie Obmann Manfred Kogler erzählt: „Bei uns funktioniert alles soweit gut, wir haben keine Abgänge zu verbuchen, die Corona geschuldet wären. Auch beim Nachwuchs haben wir keine Probleme, das ist aber so, weil wir sehr gute Jugendarbeit leisten. Wir haben da ein eigenes Team, das das schon seit Jahren aufbaut.“ Anfang November, kurz vor dem Lockdown, konnte die Stadtmusikkapelle unter strengen Sicherheitsvorkehrungen noch ihr Herbstkonzert absolvieren, das traditionelle Weihnachtsblasen fand diesmal nur im Freien statt. Vergangenen Freitag fand nun die erste Probe nach der Winterpause statt. Zur Sicherheit aller Beteiligten mit 2G-Nachweis und zusätzlicher Testung, wie Kogler betont. Die Stadtmusikkappelle plant für dieses Jahr auch wieder Veranstaltungen, wobei nähere Infos noch nicht verraten werden können. „Grundsätzlich kann man sagen, dass wir das Beste aus dieser Zeit gemacht haben“, gibt sich Kogler zufrieden: „und das können wir auch mit Stolz sagen.“

