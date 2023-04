Sonntagberg: Musiktradition und Geistliches

Am Sonntag, 30. April, findet die mittlerweile 14. Volksmusikantenwallfahrt statt. Als Veranstalter der Wallfahrt tritt der Verein „Mostviertler Volksmusikanten“ auf, initiiert wurde sie von Alfred Luger, Mitarbeiter der Volkskultur Niederösterreich und Moderator bei Radio Maria. Die Organisation der Veranstaltung übernimmt heuer zum zweiten Mal Georg Berger aus Ferschnitz, der mit seinem Ensemble Stubenmusik Berger auch selbst zur musikalischen Gestaltung der Wallfahrt beiträgt. Er übernahm das Amt des Projektleiters vor zwei Jahren von seinem Bruder Christoph.

Ausgangspunkt der Wallfahrt ist beim ehemaligen Mostheurigen Bogner – Wagenöd am Höhenpanoramaweg. Nach einer Begrüßung durch Georg Berger startet die Fußwallfahrt zur Basilika Sonntagberg, wo ab 9 Uhr der Festgottesdienst stattfindet. Für dessen musikalische Gestaltung sorgen auch heuer wieder einige hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter der alpenländischen Volksmusik (siehe Info-Box). Franz Grimm, Leiter des Bildungs- und Heimatwerkes Steinakirchen, wird die Pilgerinnen und Pilger wieder mit Geschichten rund um den Sonntagberg begleiten.

Geistliches Repertoire der Volksmusik wird betont

„Unser Anspruch ist es, mit einem geringen Budget die Volksmusik in die Kirche zu bringen. Alle arbeiten völlig unentgeltlich, die Gemeinde Rosenau übernimmt dankenswerterweise die Verpflegung der Musikantinnen und Musikanten“, erklärt Berger. „Wir wollen einerseits viele Leute auf den Sonntagberg bringen und dadurch die Basilika unterstützen, andererseits wollen wir zeigen, dass die Volksmusik, die hauptsächlich für die Tanzmusik bekannt ist, auch ein für Geistliches und Messen geeignetes Repertoire hat.“

Die Familienmusik Fuchsluger aus Ybbsitz sowie viele weitere Musikantinnen und Musikanten werden am letzten Sonntag im April in der Basilika Sonntagberg zu hören sein. Foto: Mostviertler Volksmusikanten

Nach 13 erfolgreichen Wallfahrten kann das Organisationsteam auch auf einige denkwürdige Ereignisse zurückblicken, wie Berger erzählt: „Ein Highlight war sicher der Besuch des päpstlichen Nuntius Peter Zurbriggen. Einmal wurde die Messe live von Servus TV übertragen, RTL sowie ein norddeutscher Sender waren auch schon einmal da. Schön ist auch, dass viele Leute bereits wissen, dass die Volksmusikantenwallfahrt immer am letzten Sonntag im April stattfindet. So brauchen wir gar nicht allzu viel Werbung machen.“

Jubiläumsjahr mit Konzerten und neuer CD

Die Stubenmusik Berger wurde 1993 von den fünf Brüdern Georg, Robert, Josef, Christoph und Roland in Ferschnitz gegründet. Durch ihre Interpretationen und Eigenkompositionen im Stil der traditionellen Stubenmusik wurden sie im Laufe der Jahrzehnte zu wichtigen Vertretern der alpenländischen Volksmusik. „Wir feiern heuer unser 30-jähriges Jubiläum“, erzählt Georg Berger. „Das wollen wir mit ein paar schönen Konzerten und einer neuen CD feiern. Derzeit sind wir gerade in der Vorbereitung für die Jubiläumskonzert. Eines davon wird fix im Haus der Regionen in Krems stattfinden, der Termin wird allerdings erst bekannt gegeben. Unsere fünfte CD soll dann voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erscheinen. Die Musik darauf wird ein Versuch, ein paar Molltonarten in die alpenländische Volksmusik einzubringen. Die Besetzung besteht aus zwei Geigen, Querflöte, Gitarre, Ziehharmonika und natürlichen vielen gesanglichen Elementen. Es wird ein buntes Programm, wir sind fest am Arbeiten!“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.