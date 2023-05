Benefizkonzert „Kinder für Kinder“ in Waidhofen an der Ybbs

„Es ist wunderbar, wenn Lehrkräfte Eigeninitiative und Kreativität mitbringen“, freute sich der Direktor der Musikschule, Christian Blahous bei der Begrüßung zum Benefizkonzert „Kinder für Kinder“ am Dienstag der Vorwoche über das Engagement von Klavierlehrerin Tata Asatiani-Aigner.

Beim Konzert im Plenkersaal konnte man durch viele musikalische Epochen reisen und dabei hilfsbedürftige Kinder in Not unterstützen. Unter dem Motto „Kinder für Kinder“ boten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Waidhofen an der Ybbs ausgewählte Stücke am Klavier, die durch die informative Präsentation und Moderation, geführt von Organisatorin Asatiani-Aigner, untermalt wurden.

Gemeinsam mit ihrer Klavierlehrerin Tata Asatiani-Aigner (rechts) spielte Diana Marie Pöttschacher das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ aus Deutschland. Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Die musikalische Reise begann mit traditionellen Liedern aus verschiedenen Ländern, die Arelia Wagner, Diana Marie Pöttschacher, Ajsa Omerbasic, Houman Hatamifar, Giulia Hiticas und Moritz Lerch erfolgreich präsentierten.

Im Zeitalter des Barocks kamen Klavierwerke von Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau, Christoph Graupner, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Die jungen Talente Valentina Spreitzer, Magdalena Schaurhofer, Isabella Übellacker, Valerie Bramberger, Joshua Elija Pumhösel und Oscar Frühwirth trugen die Stücke am Klavier vor und bekamen tosenden Applaus für ihr Können.

Vorklassik und Wiener Klassik

Im nächsten Abschnitt des Benefizkonzerts, „Vorklassik und Wiener Klassik“, konnte man ein paar Werke von Leopold Mozart, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven genießen, die Valerie Bramberger, Jakob Fuchsluger, Lena Marie Schwarenthorer und Philipp Heigel spielten. Die jungen Musiker schafften es, das zahlreich erschienene Publikum in Begeisterung zu versetzen.

Die „prima la musica“-Preisträger Valentina Fahrengruber und Jakob Fuchsluger präsentierten ein 4-händiges Stück von Maurice Ravel. Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Der vorletzte musikalische Block bestand aus Musik der Romantik, in dem die Komponisten Anton Diabelli, Robert Schumann, Frédéric Chopin und Edvard Grieg vertreten waren. Vesela Ninova, Iris Schauppenlehner, Miriam Luger und Johanna Großberger beeindruckten die Zuhörer mit gefühlvollem Spiel.

„prima la musica“-Preisträger und Klavierlehrerinnen

Als nächstes betraten die „prima la musica“-Preisträger Valentina Fahrengruber und Jakob Fuchsluger die Bühne. Sie eröffneten den letzten musikalischen Block „Impressionismus“ mit einem vierhändigen Stück von Maurice Ravel, anschließend präsentierten sie noch einen Walzer von einem Komponisten des 20. Jahrhunderts, Emil Hradecký, wofür sie lebhaften Applaus ernteten.

Zum Abschluss der musikalischen Reise spielten Anna Längauer und Tata Asatiani-Aigner die „Petite Suite“ von Claude Debussy, vierhändig am Klavier. Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Den Abschluss der musikalischen Reise bildeten die Klavierlehrerinnen Anna Längauer und Tata Asatiani-Aigner. Gemeinsam spielten sie „Petite Suite“, komponiert vom Begründer des Impressionismus, Claude Debussy, vierhändig am Klavier. Somit sorgten die beiden für einen effektvollen Ausklang des gelungenen Benefizkonzerts. Nach all diesen wundervoll dargebrachten Musikstücken wollte der Applaus kein Ende nehmen. Das Publikum zeigte sich restlos begeistert.

