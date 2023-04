Mostviertler Volksmusikanten pilgern gemeinsam auf den Sonntagberg

Zur Danksagung für viele Stunden gemeinsamen Singens und Musizierens wollen die Mostviertler Volksmusikanten nach einer kurzen Fußwallfahrt in der Basilika Sonntagberg innehalten und gemeinsam die heilige Messe musikalisch umrahmen. Ausgangspunkt ist der Panoramahöhenweg beim ehemaligen Mostheurigen Bogner – Wagenöd. Nach der Begrüßung durch Georg Berger und seine Brüder ist für 7.15 Uhr der Abmarsch mit Musik in Richtung Basilika geplant. In bewährter Weise wird Franz Grimm die Pilger mit der Geschichte und G'schichtln um die Region begleiten.

Die Gestaltung des Festgottesdiensts um 9 Uhr übernehmen ausschließlich Mostviertler Volksmusikanten. Diesmal haben sich der Chor MaunaXaung aus St. Valentin, die Familienmusik Fuchsluger aus Ybbsitz, die Jagdhornbläser aus St. Leonhard, die Nachwuchstalente D’Niglhoada und ein Gemischter Satz Mostviertler Volksmusikanten um Berthold Eppensteiner angekündigt. Wie jedes Jahr ist die Stubenmusik Berger aus Ferschnitz mit Projektleiter Georg Berger vertreten.

Nach dem Gottesdienst und einer kleinen Agape durch die Katholische Jugend am Kirchenplatz geht es mit guter Stimmung zu den umliegenden Gasthäusern, Mostheurigen und Sehenswürdigkeiten.

