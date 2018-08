Die Gemeinde Opponitz trauert um Peter Schnabel, der am 2. August unerwartet und viel zu früh verstorben ist. Mit ihm verlor der Ort nicht nur ein engagiertes Vereinsmitglied, sondern auch einen herzensguten und beliebten Mitbürger.

Schnabel wurde am 7. September 1965 als neuntes von elf Kindern von Theresia und Josef Schnabel im Haus „Opponitz“ geboren. Nach der Volks- und Hauptschulzeit sowie dem Besuch des Polytechnischen Lehrgangs in Waidhofen begann er eine Zimmererlehre, die er jedoch nach einem schicksalhaften Freizeitunfall, von dem er eine schwere Beinverletzung davontrug, nicht mehr ausüben konnte.

Ein schwerer Schicksalsschlag war für Peter Schnabel auch der Verlust seines Vaters 1977 sowie der Tod seines Großvaters kurz davor. Zuvor verbrachte er eine unbeschwerte, schöne Kindheit in Opponitz, in der in ihm schon früh eine Liebe zur Natur und zur Musik erwachte.

Später war Schnabel leidenschaftlicher Jäger und seit 1979 aktives Mitglied in der Blasmusikkapelle Opponitz. Im Jahr 1998 trat er außerdem dem Opponitzer Kirchenchor bei.

Auch bei der Landjugend, der Volkstanzgruppe und den Schuhplattlern engagierte sich Schnabel und sorgte stets mit seinem Humor und seinem sonnigen Gemüt für unvergessliche Stunden.