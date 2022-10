Waidhofner Schlagwerker Thummerer bietet grenzenloses Musikerlebnis

Der Waidhofner Schlagwerker Maximilian Thummerer ist seit 2021 Mitglied des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper und feierte zudem als Mitglied der Ensembles Austrian Brass Consort und Louie’s Cage Percussion bereits beträchtliche Erfolge.

Thummerer wuchs in Waidhofen auf und nahm an der Waidhofner Musikschule Schlagwerkunterricht bei Peter Klaus. Er begann 2017 mit dem Bachelorstudium Konzertfach Schlagwerk bei Philharmoniker Anton Mittermayr. Während dieser Zeit konnte er als Substitut in mehreren angesehenen Orchestern bereits erste Erfahrungen im professionellen Orchesterbetrieb sammeln.

Louie’s Cage Percussion waren im vergangenen Sommer unter anderem auch bei der Eröffnungsfeier der Salzburger Festspiele zu sehen. Von links: Simon Steidl, Sebastian Brugner-Luiz, Maximilian Thummerer und Lucas Salaun. Foto: Louie’s Cage Percussion

Eine Teilnahme am Probespiel für die Sommerakademie der Wiener Philharmoniker 2018 war eine weitere wichtige Station, wie sich Thummerer erinnert: „Das war gleichzeitig auch eine Tür zum Substituieren in der Staatsoper. In der darauffolgenden Saison fing ich an, an der Staatsoper zu spielen, 2019 folgte dann die erste Tour mit den Philharmonikern.“

Am 8. Februar 2021 bestand Thummerer sein Probespiel beim Bühnenorchester der Staatsoper, schloss im Juni sein Bachelorstudium ab und begann im September sein Probejahr. Seit der aktuellen Saison ist er fixes Mitglied im Bühnenorchester der Staatsoper. In der Zwischenzeit begann er auch ein Masterstudium im Konzertfach Schlagwerk sowie ein Bachelorstudium für das pädagogische Fach Schlagwerk (IGP). 2017 gründete Thummerer gemeinsam mit Studienkolleginnen und -kollegen das Ensemble Austrian Brass Consort, welches sich auf die (Neu-)Interpretation geistlicher und weltlicher Vokalliteratur mit Blechblasinstrumenten und Schlagwerk spezialisiert hat. „Mittlerweile haben wir zwei größere Programme, wovon eines auch auf CD erhältlich ist“, erzählt Thummerer.

Vielfältigkeit des Schlagwerkes aufzeigen

Seit 2020 ist Thummerer ebenfalls Mitglied in dem Schlagwerk-Ensemble Louie’s Cage Percussion, dessen Name einerseits eine Anspielung auf John Cage, den wichtigen Impulsgeber der Neuen Musik, und andererseits auf King Louie, den Affenkönig aus dem „Dschungelbuch“ darstellt. „Wir haben alle eine klassische Ausbildung, interessieren uns aber alle auch für andere Musikstile. Mit diesem Ensemble wollen wir zeigen, wie vielfältig Schlagwerk sein kann“, erklärt der Musiker die Intention der Gruppe. So finden neben Elementen von Jazz und elektronischer Musik auch Komponenten visueller und dramatischer Kunst ihren Eingang in die Musik und Bühnenshow des Ensembles.

Derzeit sind Louie’s Cage Percussion mit den Programmen „Characters“ und „Boomtastic“ auf den Bühnen Österreichs und Deutschlands unterwegs. Im März soll dann die Premiere des neuen Programmes „Pure“ im Stadtsaal Hollabrunn stattfinden. „Die Idee dahinter war, ein kleineres Programm mit etwas weniger Theatralik und Schauspiel zu entwickeln, daher auch der Name“, verrät Thummerer. „Wir spielen nach wie vor mit verschiedenen Sounds und Musikstilen und es sind wieder ausschließlich eigene Kompositionen beziehungsweise Arrangements. Es gibt aber keine große, über 90 Minuten erzählte Story, wie das bei ‚Characters‘ der Fall war. Es gibt schon einzelne Sketches und theatralische Momente, der Fokus soll aber mehr auf der Musik liegen.“

Im vergangenen Sommer fand sich das Ensemble für drei Tage in Waidhofen ein, um im Schloss Rothschild Videos für das neue Programm zu drehen. „Wir haben im Kristallsaal und teilweise im Kubus und am Balkon gedreht“, berichtet Thummerer. „Dabei sind Videos für drei Stücke entstanden, die dann zu einem Trailer für das neue Programm zusammengeschnitten wurden.“

Im kommenden Jahr gibt es auch die Gelegenheit, Louie’s Cage Percussion live in Waidhofen zu sehen. Am 28. April ist das Ensemble mit dem Programm „Characters“ zu Gast in der Statutarstadt.

