Zwei klangvolle Tage bot der Musikheurige des Musikvereins Hilm-Kematen am Mondiparkplatz in Kematen/Ybbs. Am Samstag spielte die Quintessenz auf, am Sonntag begleitete der Musikverein Stift Ardagger die zahlreichen Gäste durch einen schwungvollen Frühschoppen. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, die Kids konnten sich in der Hüpfburg austoben und Instrumente probieren.

Thomas und Kapellmeister Martin Bachner und Christine Heigl (von links) hießen die Besucher willkommen. Foto: Daniela Haselhofer