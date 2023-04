Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal bittet zum Tanz

„Alles Walzer!“ heißt es wieder, wenn die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr zum Musikschulball in den Plenkersaal lädt. Ob man im großen Ballsaal über das Parkett gleitet, sich an der „Traumbar“ bei Pop- und Jazzklängen erfrischt, bei Volksmusik das Tanzbein schwingt oder sich in der „Golden Flute Bar“ an irischer Musik erfreut – die Ballgäste erwartet ein einzigartiger Abend. Es spielen Schüler und Lehrkräfte der Musik- und Kunstschule sowie Mitglieder des Waidhofner Kammerorchesters. Für hochkarätige Musik ist also ebenso gesorgt wie für liebevolle Beiträge der Nachwuchsmusiker. In Abendkleidung oder Tracht steht einem besonderen Ballvergnügen für die ganze Familie nichts mehr im Weg. Der Eintritt ist frei.

Eine Sitzplatzreservierung (7 Euro/Person inklusive Begrüßungsgetränk) ist bis Freitag, 28. April, unter musikschule@waidhofen.at oder 07442/55455 möglich.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.