Der Nachwuchs spielte groß auf

Bei freiem Eintritt lud in der vorigen Woche der Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal zu dem volksmusikalischen Konzert „Junge Musikanten, spielt’s auf“ ein. Am vergangenen Freitagabend konnte man die Schülerinnen und Schüler der Klassen Johannes Lagler, Petra Humpel und Christian Pfeifenberger im Gasthaus Kerschbaumer hören und mit der Vielfalt der alpenländischen Volksmusik versetzten sie die Gäste in Staunen.

Petra Humpel und Johannes Lagler moderierten den Abend. Foto: MS WaidhofenYbbstal

In verschiedensten Volksmusikbesetzungen musizierten die jungen Musikerinnen und Musiker mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, präsentierten zünftige Volksmusikstücke sowie traditionelle Tanznummern und stellten ihr Können unter Beweis. Die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.