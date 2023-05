Erfolg für Jonathan Rumpl bei Schlagzeugfestival

Am Freitag, 19. Mai, fand das Internationale Schlagzeugfestival in Hallein statt, das neben Konzerten und Workshops auch den Rahmen für einen Wettbewerb bietet. Teilgenommen hat auch Jonathan Rumpl aus der Klasse Ferenc Csincsi. Die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal ist stolz auf die großartige Leistung des Musikschülers, der in der Kategorie Fellinstrumente in der Altersgruppe A als einziger Österreicher den 3. Platz gewonnen hat.

Der Waidhofner Musikschüler Jonathan Rumpl beeindruckte das Publikum beim „International Percussion Festival" in Hallein. Foto: Musik- und Kunstschule WaidhofenYbbstal

