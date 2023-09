Junge Musiktalente in Waidhofen/Ybbs vor den Vorhang geholt

Alle Jahre wieder erweisen sich die Schülerinnen und Schüler des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal als wahre Talente, wenn es darum geht, ihr Können in verschiedenen Wettbewerben zu präsentieren. Im Schuljahr 2022/23 nahmen insgesamt 132 Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben teil und fast alle erreichten einen 1. Preis oder Gold. Bürgermeister und Verbandsobmann Werner Krammer lud die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kürzlich zu einem Festakt in den Plenkersaal ein, um ihre Leistungen zu ehren.

Musikschuldirektor Christian Blahous begrüßte die Gäste und gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern sowie den engagierten Lehrkräften. Die musikalische Note des Abends setzten die jungen Pianistinnen Emilia und Sophie Heim, die am Klavier vierhändige Gustostückerl präsentierten.

Die Urkunden wurden feierlich von Bürgermeister Werner Krammer an die jungen Talente überreicht. Als kleines Zeichen der Wertschätzung erhielten alle einen Gutschein für das Parkbad und die Eishalle. „Die Musik hat in Waidhofen einen besonders hohen Stellenwert und Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen über alle Grenzen hinweg verbindet“, betonte der Bürgermeister in seiner Ansprache.

Die erfolgreichen Solistinnen und Solisten des „prima la musica“-Wettbewerbs. Foto: Stadt Waidhofen/Ybbs

Er bedankte sich herzlich bei Direktor Christian Blahous und den Lehrkräften und gratulierte allen Musikerinnen und Musikern im Namen der Stadt und des Musikschulverbands herzlich. „Es gehört viel Mut dazu, sich einem Wettbewerb zu stellen. Man investiert viel Zeit und Energie, und bei diesen beeindruckenden Ergebnissen sieht man deutlich, wie sich Konsequenz und Einsatz auszahlen“, sagte Krammer.

Auch die Musikerinnen und Musiker des BLOWY bewiesen beim Jugendblasorchester-Landeswettbewerb 2023 ihr Können. Foto: Stadt Waidhofen/Ybbs

Im Anschluss nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich bei einem kleinen Empfang mit Speis und Trank auszutauschen und die Erlebnisse bei den Wettbewerben, vom „prima la musica“-Landes- und Bundeswettbewerb, dem Volksmusikwettbewerb bis hin zum Jugendblasorchesterwettbewerb, Revue passieren zu lassen.