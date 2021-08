Mit einem Sommernachtsfest am 4. und 5. September feiert der Musikverein Kleinreifling mit einem Jahr Verspätung nun endlich sein 120-jähriges Musikjubiläum und hat sich dazu ein ganz besonderes Programm überlegt.

Los geht es am Samstag, 4. September, um 17 Uhr, wo es in bester Sommerfest-Atmosphäre am Dorfplatz gute Musik und Verpflegung zur Einstimmung gibt. Nach der Präsentation des „Marschbuches des Musikvereins“ folgt dann der Höhepunkt des Abends mit einem Auftritt der Band „Palm Beach Drive“. Die Bandmitglieder lassen die Helden ihrer Kindheit musikalisch wieder aufleben und haben deshalb eine gut durchdachte Liste von Bud-Spencer- und Terence-Hill-Filmsongs im Gepäck sowie auch zahlreiche Serien- und Filmhits vergangener Tage.

Palm Beach Drive mit mehr „Horn Power“

Speziell für das Jubiläumsfest werden sie diesmal von einem eigens zusammengestellten Bläsersatz des Musikvereins unterstützt und können so den Besuchern mit viel zusätzlicher „Horn Power“ ordentlich musikalisch einheizen.

Am Sonntag, 5. September, bilden ein zünftiger Frühschoppen sowie die „Sunnwend Musi“, eine neu gegründete Tanzlmusi aus der Steiermark, einen würdigen Abschluss für das Jubiläumsfest.