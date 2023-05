Muttertagsfeier im Zentrum kem.A[r]T

Als „Dankeschön“ an die Mütter lud die Gemeinde Kematen vergangene Woche zur Muttertagsfeier ins Zentrum kem.A[r]T ein, an der auch heuer wieder viele Mütter und Großmütter teilnahmen. Dabei dankten Bürgermeisterin Juliana Günther und die geschäftsführende Gemeinderätin Ilse Beham den Müttern für ihre oft als selbstverständlich angesehenen Leistungen in der Familie. Besonderen Beifall ernteten der musikalische Vortrag der Musikschüler des Musikschulverbands Region Sonntagberg sowie die liebevoll inszenierten Darbietungen der Volksschul- und Kindergartenkinder.

