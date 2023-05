Tag mit vielen Bedeutungen

Am Sonntag, 11. Mai, wird wieder der Muttertag gefeiert. In seiner heutigen Form existiert dieser Feiertag seit mehr als hundert Jahren und hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

Was sich seit den Anfängen des Muttertages in der amerikanischen Frauenrechtsbewegung gehalten hat, ist die Verbindung des Tages mit Blumen. Die Methodistin und Wohltäterin Anna Marie Jarvis, die als Begründerin des Muttertages bekannt wurde, ließ am 9. Mai 1907 nach einer Messe für ihre verstorbene Mutter 500 weiße Nelken an die Mütter der Glaubensgemeinschaft austeilen. Auch heute sind Blumen nach wie vor ein wichtiges Symbol dieses Feiertages und für den Blumenhandel ist der Muttertag ein wirtschaftlich bedeutender Faktor. Bei der Blumenauswahl sind dem Geschmack heute dabei keine Grenzen gesetzt, wie die Floristin Anita Grabner, Betreiberin der Blumen A.G. in Waidhofen, erklärt: „Zum Muttertag wird gerne Blumiges durch die Bank geschenkt. Da sind natürlich Schnittblumen dabei, genauso aber auch Topfpflanzen. Alle Pflanzen, die es saisonal gerade gibt, sind eine Möglichkeit. Sehr gerne werden auch Pflanzen geschenkt, die man schon ins Freie stellen kann. Oft ist es ja so, dass der Muttertag mit dem Beginn der warmen Jahreszeit zusammenfällt. Bei den Blumen geht die Auswahl Richtung Frühsommerblumen, blühende Topfpflanzen wie zum Beispiel Orchideen gehen auch gut, auch Dinge für den Garten, wie zum Beispiel Kräuter, sind beliebte Muttertagsgeschenke.“

Verkäuferin Franziska Henikl von der Konditorei Piaty präsentiert die erste Muttertagstorte des Jahres. Foto: Konditorei Piaty

Süßigkeiten aller Art sind ebenso ein beliebtes Muttertagsgeschenk. „Die Hauptgeschenke sind natürlich Blumen, aber süße Dinge von Pralinen, über Torten bis hin zu Marzipankreationen regieren laut Statistik an zweiter Stelle“, meint Konditormeister Thomas Piaty. „Wichtig ist dabei, dass es etwas Spezielles ist, zum Beispiel durch eine persönliche Aufschrift. Besonders beliebt sind Sachertorten oder auch unsere Piatytorten.“

Arbeit der Mütter für die Gesellschaft honorieren

Was bedeutet der Muttertag aber heute für Mütter selbst? Für Patricia Schweiger, Personalverrechnerin aus Waidhofen und Mutter einer sechsjährigen Tochter, ist es vor allem ein Anlass, um mit der Familie zu feiern. „Meine Schwester und ich haben das früher auch immer mit meiner Mutter gefeiert. Das sind schöne, positive Erinnerungen“, meint sie. „Wenn man selbst Mutter ist, hat der Tag noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Ich werde an jedem Muttertag mit einem Frühstück im Bett überrascht und meine Tochter freut sich, ein selbst gebasteltes Geschenk überreichen zu können.“ Andererseits wäre der Tag aber auch eine Gelegeneheit, um auf die viele unbezahlte Arbeit, die Mütter für die Gesellschaft leisten, hinzuweisen. „Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Arbeit in der Politik und der Gesellschaft mehr geschätzt und belohnt wird“, meint Schweiger.

Die Sonntagberger SPÖ-Gemeinderätin Ulrike Neubauer organisert die Muttertagsfeier in Rosenau und ist selbst Mutter einer erwachsenen Tochter. „Die Arbeit der Frauen und insbesondere der Mütter soll natürlich nicht nur an einem Tag im Jahr geschätzt werden“, meint Neubauer. „Es ist aber schon gut, wenn es eine offizielle Angelegenheit gibt, wo man das auch im Öffentlichen honorieren kann. Die wichtige Rolle der Mütter für die Gesellschaft wird oft das ganze Jahr vergessen.“

