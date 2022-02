Drei neue Stadträte in Waidhofen/Ybbs

Noch keine Entscheidung gab es bis Redaktionsschluss darüber, wie die genaue Ressortverteilung im Stadtsenat aussehen wird. „Die Aufteilung wird auch davon abhängen, welche Programmpunkte in den nächsten fünf Jahren im Vordergrund stehen“, sagt WVP-Bürgermeister Werner Krammer. Dazu war für Montag ein Dreiergespräch zwischen WVP, SPÖ und Liste FUFU avisiert. Für Donnerstag soll dann bei einem Gespräch zwischen allen im Stadtsenat vertretenen Fraktionen auch die MFG eingebunden werden.

Das Personal für den Stadtsenat steht indes so gut wie fest. Für die WVP werden weiter Mario Wührer, Peter Engelbrechtsmüller, Franz Sommer und Anton Schörghofer vertreten sein. Sie werden wohl weiterhin für die großen Ressorts Agrar und Forst (Wührer), Wirtschaft und Finanzen (Engelbrechtsmüller), Liegenschaften (Sommer) und Infrastruktur (Schörghofer) zuständig sein. Neu in den Stadtsenat wird Neo-Politikerin Gudrun Schindler-Rainbauer einziehen. Sie soll die Bereiche Kultur und Bildung übernehmen.

Für die SPÖ werden wieder Vizebürgermeister Armin Bahr und Erich Leonhartsberger einen Stadtsenatssitz übernehmen. Bahr wird wohl wieder für Soziales, Leonhartsberger für den Verkehr zuständig sein. Der SPÖ-Chef möchte jedoch beide Ressorts aufgewertet wissen. So hätte er gerne die Bereiche Familie und Generationen in einem starken Ressort „Soziales und Gesellschaft“ vereint. Beim Verkehr kann sich der SPÖ-Chef vorstellen, dass die Zuständigkeiten für Radwege und Parkraumbewirtschaftung in ein Mobilitätsressort aufgenommen werden.

Seitens der Liste FUFU wird wieder Martin Dowalil in den Stadtsenat einziehen, wo er höchstwahrscheinlich wieder als Baustadtrat fungieren wird. Auch er hätte das Ressort gerne aufgewertet. „Ich möchte mich auch bei Projekten, bei denen die Stadt nicht die Bauherrin ist, rechtzeitig einbringen können“, sagt er.

Seitens der MFG werden wohl Wolfgang Durst und Sonja Schwentner einen Stadtsenatssitz übernehmen. Welche Ressorts die neue Partei bekommt, war zu Redaktionsschluss noch unklar. Ein Ressort „IT und interne Vergabe“ stand zuletzt im Raum. Dieses würde MFG-Listenerster Durst übernehmen, da er in dem Bereich auch beruflich tätig ist. Dass er das gewünschte Sportressort bekommt, glaubt Durst nicht mehr. Dass er immer noch nichts Konkreteres über die Aufgaben, welche die MFG übernehmen soll, weiß, stößt ihm sauer auf. „Ich habe den Eindruck, dass wir ausgeschlossen werden. Die Schockstarre nach der Wahl dürfte noch vorhanden sein“, meint Durst.

Schrefl (FUFU) könnte Kontrollausschuss leiten

Neu zu besetzen ist auch die Leitung des Kontrollausschusses. Als wahrscheinlichste Kandidatin dafür galt zuletzt FUFU-Mandatarin Ursula Schrefl. „Wir bieten diese Variante an“, sagt Dowalil. Die SPÖ strebt die Funktion nicht an. Seitens der MFG würde man Karin Teufel für diese Aufgabe aufbieten. Stadtchef Krammer wollte sich dazu zuletzt noch nicht äußern. Dass die MFG die Funktion besetzen könnte, schloss er aber so gut wie aus. „Ich halte es doch für sinnvoll, wenn das jemand macht, der schon ein wenig eingearbeitet ist.“

Nach der konstituierenden Sitzung des Waidhofner Gemeinderats, die für Montag, 28. Februar, avisiert ist, soll die März-Sitzungsrunde des Gemeinderats noch nicht stattfinden. Stattdessen sollen die neuen Mandatare erst einmal mit der Gemeindearbeit vertraut gemacht werden.

