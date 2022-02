Dreiergruppe aus WVP, SPÖ und FUFU in Waidhofen/Ybbs

Nach der Gemeinderatswahl vom 30. Jänner, bei der die Waidhofner Volkspartei ihre absolute Mehrheit eingebüßt hat, zeichnet sich eine Zusammenarbeit zwischen WVP, SPÖ und Liste FUFU für die nächsten fünf Jahre ab. Die genauen Details dieser Koalition waren zu Redaktionsschluss noch Gegenstand von Verhandlungen. Diese wurden zuletzt durch die Corona-Pandemie verlangsamt. Nach ersten Gesprächen hatten sich SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr und FUFU-Chef Martin Dowalil mit dem Corona-Virus infiziert. Nach dem Auslaufen der Quarantäne von Dowalil am Samstag fand am Montagabend ein Dreiergespräch von WVP, SPÖ und Liste FUFU statt.

Über die Art und Weise der Zusammenarbeit sei man sich einig, berichtete WVP-Stadtchef Werner Krammer vorab. „Wir wollen in einer Dreiergruppe gemeinsam und transparent konstruktiv für Waidhofen arbeiten, wobei wir uns regelmäßig zusammensetzen und austauschen werden.“ Jetzt gehe es noch darum, inhaltlich festzulegen, welche Themen in den nächsten fünf Jahren in Angriff genommen werden sollen. In einem ersten Schritt solle einmal ein erster grober Rahmen abgesteckt und festgehalten werden, was 2022 umgesetzt werden soll, so Krammer. Bis zum Sommer solle dann gemeinsam ein Programm für die nächsten fünf Jahre ausgearbeitet werden.

„Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht ganz fertig“, berichtete Krammer am Dienstagvormittag. Während mit der Liste FUFU die zentralen Punkte geklärt seien, seien mit der SPÖ noch einige Dinge offen. Daher stand für Dienstag (nach Redaktionsschluss) eine weitere Gesprächsrunde mit der SPÖ am Programm.

Bereits am Mittwoch der Vorwoche trafen sich der WVP-Stadtchef und SPÖ-Chef Bahr zum Gespräch. „Wir haben unsere Themen eingebracht und ich denke, dass wir viele Projekte gemeinsam umsetzen können“, sagte Bahr. „Wir werden sicher ein verlässlicher Player sein, was wir aber sicher nicht tun werden, ist, der WVP einen Freifahrtschein auszustellen.“ Das habe man auch mit der Liste FUFU abgestimmt, so Bahr. „Ich sehe diese Zusammenarbeit als Chance für eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe. Natürlich ist es auch mehr Verantwortung. Ich freue mich schon darauf.“

FUFU-Chef Dowalil will bei einer Zusammenarbeit mit WVP und SPÖ ein paar konkrete Dinge, wie eine Begegnungszone am Oberen Stadtplatz und begrünte Haltestellen, umgesetzt wissen. Bei einem Wohnprojekt am Hochfeld, einer Siedlungserweiterung in Windhag oder dem Verkauf des Ärztehauses werde die Liste FUFU aber sicher nicht mitgehen, stellte er im Vorfeld des montäglichen Gesprächs klar. „Wir werden sicher kein Arbeitsübereinkommen unterschreiben, wo wir dann bei Dingen mitgehen müssen, die unseren Prinzipien widersprechen.“

Frage, wer 1. Vizestadtchef wird, ist noch offen

Bereits beim letztwöchigen Gespräch mit dem Stadtchef brachte der SPÖ-Chef seinen Wunsch zum Ausdruck, künftig nicht mehr den zweiten, sondern den ersten Vizebürgermeister zu besetzen. Dieser kann im Stadtsenat bei Stimmengleichstand eine Entscheidung herbeiführen. Das ist insofern nun relevant, da die WVP künftig im Stadtsenat nur noch fünf der zehn Sitze besetzt. „Wenn wir den ersten Vizebürgermeister hätten, könnte die WVP im Stadtsenat künftig nicht mehr Entscheidungen im Alleingang treffen“, meinte Bahr vor dem Gespräch am Montag und hielt fest: „Normalerweise steht der zweitstärksten Fraktion der zweite Vize zu. Letztlich werden die Vizebürgermeister aber gewählt.“ Er strebe aber eine konsensuale Lösung an, so Bahr.

Die Entscheidung, wer den ersten Vizebürgermeister bekommt, war auch nach dem Gespräch am Montag noch offen. „Grundsätzlich ist es aber auch in allen anderen Statutarstädten so, dass die Bürgermeisterpartei den 1. Vizebürgermeister stellt“, sagte Stadtchef Krammer im Vorfeld. Am Dienstag meinte er: „Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind.“

