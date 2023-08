Neuer Pächter für „Gösserstube“ gesucht

Wie die NÖN berichtete, wurde am Montag der Vorwoche über das Vermögen der in Waidhofen an der Ybbs ansässigen SchuleWald GmbH von Tierparkbetreiber Andreas Plachy am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva weist der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) laut Eigenangabe des Unternehmens mit 325.000 Euro aus. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant. Es soll geschlossen und liquidiert werden. Der Tierpark Buchenberg, den Plachy über die Naturpark Buchenberg Betriebs-GmbH betreibt, ist von der Insolvenz nicht betroffen.

Von Waldpädagogik zu Hanf und Bier

Über die nun insolvente SchuleWald GmbH wickelte der ehemalige Stadtförster zunächst Bildungsprojekte für das Land- und Forstwirtschaftsministerium sowie Fortbildungen für Waldpädagogen in ganz Österreich ab. In weiterer Folge betrieb Plachy mit der GmbH unter dem Namen „drugstores“ Hanfshops in Steyr, Wels und Amstetten sowie zuletzt auch drei Gastrobetriebe in Waidhofen. Sein Imbissstand beim BRG ist bereits seit einiger Zeit Geschichte bzw. befindet sich in den Räumlichkeiten mittlerweile ein Kebab-Stand eines neuen Betreibers. Zuletzt betrieb Plachy über die Schule Wald GmbH jedoch als Pächter auch das Lokal „Separée“ und seit Jahresanfang die „Gösserstube“ im Gasthaus zum Halbmond.

Geschäft brach nach Pandemie ein

Was die Hanfshops betrifft, so seien die Geschäfte in den „drugstores“ Steyr, Wels und Amstetten bis zum Jänner 2020 positiv gelaufen, berichtet Plachy. Im Zuge der Pandemie seien die Geschäfte jedoch eingebrochen, weshalb Shops geschlossen werden mussten. Lediglich beim Shop in Wels habe man es geschafft, dass das Geschäft nach der Pandemie wieder positiv laufe. Es handelt sich hier um den einzig verbliebenen „drugstore“. „Mit der Schließung der Geschäfte fiel ein hoher Lagerstand an verderblicher Ware an“, sagt Plachy. „Warenbestände von weit über 100.000 Euro mussten entsorgt werden.“ Zudem könne ein während der Corona-Pandemie aufgenommener Kredit über 60.000 Euro nicht zurückgezahlt werden.

In Sachen Gastronomie habe er mit der „Gössestube“ wieder ein bodenständiges Wirtshaus in Waidhofen schaffen wollen, sagt Plachy. Trotz intensiver Marketingbemühungen sei es jedoch nicht gelungen, eine ausreichende Gäste-Frequenz zu erreichen.

TanzBar weiterhin geöffnet

Plachys Lokale sind mittlerweile geschlossen. Von der Insolvenz nicht betroffen ist die TanzBar, die sich ebenfalls im Gasthaus zum Halbmond befindet. Diese betreibt der Besitzer der Immobilie, Malermeister Franz Streßler, selbst. Derzeit ist das Abendlokal wegen Urlaubs geschlossen, aber schon am kommenden Wochenende öffnet es wieder seine Pforten. Für die „Gösserstube“ werde er sich nun in aller Ruhe einen neuen Pächter, der das Gastzimmer und die Küche übernehmen möchte, suchen, berichtet Streßler.