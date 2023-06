Mitarbeiter führt Lokal „momo“ in Waidhofen an der Ybbs weiter

Trotz Konkurs der TS Food Plus GmbH von Thomas Sykora soll der Betrieb des Lokals „momo“ in Waidhofen an der Ybbs weitergehen. Wie die NÖN berichtete, ist das Unternehmen ebenso wie zwei weitere in Ybbsitz ansässige Firmen des ehemaligen Skirennläufers, über die dieser „my Indigo“-Lokale in Linz und Pasching betrieben hat, insolvent. Am Montag wurde das Konkursverfahren eröffnet.

Das „momo“, das Thomas Sykora im Herbst 2021 mit seiner Frau Verena in den Räumlichkeiten der ehemaligen Milchbar am Hohen Markt eröffnet hat, möchte nun ein Mitarbeiter des Lokals übernehmen und mit demselben Konzept weiterführen. Dazu muss es aber erstmal geschlossen werden. Wie Masseverwalterin Christine Riess gegenüber der NÖN angab, werde sie die Schließung mit Montag beantragen. Die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer werden aus dem Unternehmen austreten. Das „momo“ soll allerdings nur kurz geschlossen bleiben. Der neue Betreiber wolle das Personal übernehmen und das Lokal so bald wie möglich weiterführen, berichtet die Waidhofner Rechtsanwältin. Mit dem Besitzer der Immobilie sei man sich bereits einig. „Die Übernahme soll möglichst fließend über die Bühne gehen“, sagt Riess. „Die Intention war es auch, die Arbeitsplätze zu sichern.“

„Ich bin sehr froh, dass es mit dem 'momo' weiter geht“, sagt Thomas Sykora gegenüber der NÖN. „Meiner Frau und mir liegt das sehr am Herzen, weil wir beide glauben, dass es sich hier um einen wichtigen Betrieb für Waidhofen handelt.“

Indigo GmbH von Konkurs nicht betroffen

Die beiden „my Indigo“-Lokale in Linz und Pasching, die Sykora über die TS Food Plus GmbH & Co. KG und die Sykora GmbH als Franchisenehmer betrieben hat, wurden indes bereits geschlossen. Wie es da weiter geht, werde kommende Woche entschieden, berichtet Riess.

Die Indigo GmbH als Franchisegeber ist vom Konkurs nicht betroffen. „Wir bedauern zutiefst, dass Thomas Sykora sich gezwungen sah, Insolvenzanträge über seine drei Unternehmen zu stellen“, heißt es in einer Stellungnahme von Indigo-Geschäftsführer Heiner Raschhofer. „Thomas Sykora war einer unserer ersten Franchisenehmer. Wir haben über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich zusammengearbeitet.“ Sein „my Indigo“-Standort in der Plus City Pasching sei überaus erfolgreich gewesen, die Gründung der weiteren Gastronomiebetriebe jedoch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt erfolgt.

Raschhofer betont, dass die Insolvenzen ausschließlich die drei Betriebe von Sykora, nicht aber die Indigo GmbH als Franchisegeber oder andere „my Indigo“-Franchisepartner-Betriebe betreffe. „Es ist unser klares Ziel, die zwei 'my Indigo'-Standorte in Linz und damit auch die Arbeitsplätze zu sichern“, sagt Raschhofer. „Dafür werden wir uns zeitnah mit dem Masseverwalter sowie den Vermietern Lentia City und Plus City austauschen, um den Erhalt der Standorte in Oberösterreich sicherzustellen.“