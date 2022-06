Brand in Waidhofen/Ybbs: Akku dürfte explodiert sein

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Am Donnerstag der Vorwoche kam es in einer Garage in der Urltalstraße zu einem Brand. Nach einem Stromausfall am Vormittag hörten die Bewohner plötzlich einen Knall und Rauch drang aus der Garage. Als der Hausbesitzer nachsah, stand ein Schrank, in dem sich Modellautos mit Verbrennungs- und Elektromotor befanden, in Flammen. Es gelang ihm, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Die Polizei vermutet, dass ein Akku eines Autos, der zum Laden angehängt worden war, explodierte. Verletzt wurde niemand.

