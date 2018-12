Nach dem plötzlichen Tod von Vizebürgermeister Ludwig Stolz steht in Allhartsberg bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch dieser Woche die Nachbesetzung des Vizebürgermeisters an. Hermine Handsteiner wird diese Aufgabe übernehmen. Die ÖVP-Mandatarin ist seit 2011 Parteiobfrau und seit 2015 im Gemeindevorstand.

Wie Bürgermeister Anton Kasser der NÖN berichtet, standen drei Mandatare für das Amt zur Auswahl. Kulturreferent Erich Mistelbauer kann jedoch aus beruflichen Gründen nicht und auch Feuerwehrkommandant Leopold Kromoser hat mit dem Zubau des Feuerwehrhauses noch einiges zu bewerkstelligen. So soll nun die 57-jährige Hermine Handsteiner neue Vizebürgermeisterin von Allhartsberg werden. Handsteiner hat im Gemeindevorstand das Sozialressort über und ist nebenbei auch Obfrau der Gesunden Gemeinde.

„Ich bin gerne unter Leuten und will unseren Bürgermeister in der Gemeinde so gut es geht entlasten“, Hermine Handsteiner

„Ich bin gerne unter Leuten und will unseren Bürgermeister in der Gemeinde so gut es geht entlasten“, sagt Handsteiner, die beruflich als Lehrerin an der NMS Allhartsberg tätig ist.

„Wir sind es Ludwig Stolz schuldig, dass wir Hermine Handsteiner unser Vertrauen geben“, sagt SPÖ-Fraktionsobmann Roland Gruber. Für die neue Vizebürgermeisterin hat er großes Lob über.

Weiters auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen am Mittwoch die beiden notwendigen Nachbesetzungen im Gemeinderat und im Gemeindevorstand. Als neuen Gemeindevorstand hat die ÖVP Leopold Teufel nominiert. Teufel wird Finanzreferent, er ist seit 2005 im Gemeinderat. Als neuer ÖVP-Gemeinderat soll Metallfacharbeiter Philipp Wieser (geb. 1989) gewählt werden.