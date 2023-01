Allhartsberg ist Bezirksmeister bei Photovoltaik

Die Photovoltaik-Liga der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) holt jedes Jahr jene Gemeinden vor den Vorhang, die sich besonders für die Produktion von Sonnenstrom einsetzen. Die Gemeinde Allhartsberg hat im vergangenen Jahr den größten Zuwachs an PV-Stromerzeugung pro Einwohner im Bezirk Amstetten erzielt und wurde zum Bezirksmeister gekürt.

Mit einem Zuwachs an Photovoltaik-Leistung von rund 412 Watt je Einwohner darf sich Allhartsberg über den Titel des Bezirksmeisters freuen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte der Gemeinde und freut sich über die Entwicklung: „Die Energiewende findet in unserem Land täglich statt. Vor einigen Jahren war das noch exotisch, heute ist es der einzig richtige Weg zu mehr Energieunabhängigkeit und mehr Eigenständigkeit. Im Vorjahr wurde mit 12.000 neuen PV-Anlagen in Niederösterreich erneut ein Rekordjahr verzeichnet. Damit sind wir auf einem guten Weg, bis 2030 die Photovoltaik um 350 Prozent auszubauen und unsere Klimaziele zu erreichen.“

