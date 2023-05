Abschied von Allhartsberger Ehrenbürger

Die Gemeinde Allhartsberg trauert um ihren langjährigen Pfarrer Pater Ulrich Adl, der am 28. April im 93. Lebensjahr nach einem erfüllten Leben von Gott zu sich berufen wurde.

Geboren am 20. Oktober als das älteste von sechs Kindern von Anton und Maria Adl in Pottenbrunn, absolvierte Pater Ulrich nach der Volksschule und dem Gymnasium in St. Pölten das Stiftsgymnasium in Seitenstetten. Bereits dort reifte in ihm der Wunsch, Priester zu werden. Nach theologischen Studien in Salzburg und Rom wurde er schließlich 1954 zum Priester geweiht.

Kaplan in Ybbsitz und Pfarrer in Biberbach

Pater Ulrichs erster Einsatzort war dann das stiftische Konvikt, wo er bis 1956 als Präfekt tätig war. Danach war er als Kaplan in Ybbsitz aktiv, ehe er 1961 als Pfarrer in Biberbach tätig wurde. Von 1973 bis zu seiner Pensionierung 2010 war Pater Ulrich als Pfarrer und Religionslehrer in Allhartsberg tätig. In diese Zeit fielen zahlreiche bauliche Maßnahmen an der Pfarrkirche Allhartsberg, der Filialkirche Wallmersdorf sowie am Pfarrhof. Außerdem wurden die pfarrlichen Orgeln renoviert und neue Glocken für Wallmersdorf geweiht. Ein besonderes Anliegen war Pater Ulrich stets die Jugendarbeit in der Pfarre, die feierliche Gestaltung der Gottesdienste und die Verkündigung des Wortes Gottes in der Predigt. Am 21. Oktober 1990 verlieh ihm Bürgermeister Johann Hofer die Ehrenbürgerschaft.

Seinen Ruhestand verbrachte Pater Ulrich dann in Waidhofen, der Pfarre Allhartsberg war er aber noch immer eng verbunden. Lange Zeit erfreute er sich guter Gesundheit und übernahm auch Aushilfen in Waidhofen und Umgebung. In den letzten Monaten musste er aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Pflege in Anspruch nehmen. Am 27. April empfing er im Krankenhaus Waidhofen noch den Primizsegen, eher er am Nachmittag des nächsten Tages zu Hause seine Augen für immer schloss. Am 5. Mai wurde er am Friedhof Allhartsberg beigesetzt.

Bürgermeister Anton Kasser würdigte Pater Ulrich für seinen Einsatz für die Pfarrgemeinde, die er geformt, geprägt und begleitet habe. Besonders durch seine Predigten habe er den Lauf Allhartsbergs beeinflusst. „Seine Gedanken haben unser Leben geformt und unsere Einstellungen verändert. Sie haben hineingewirkt, in die Art wie wir miteinander umgehen.“

