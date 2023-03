Abschied von Kematner Altbürgermeister

Die Gemeinde Kematen trauert um Altbürgermeister Rigobert Aschauer, der am 8. März im 87. Lebensjahr nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.

Am Montag der Vorwoche wurde der ehemalige Kematner Orstchef unter großer Anteilnahme zahlreicher ehemaliger Wegbegleiter, Freunde und Kollegen im Rahmen eines Wortgottesdienstes in Bad Hofgastein feierlich verabschiedet.

Kematens Bürgermeisterin Juliana Günther hob dabei in ihrer Trauerrede Aschauers besonderes soziales Engagement, seine Lösungsorientiertheit und seine Verdienste als langjähriger Kematner Kommunalpolitiker hervor. Von 1978 bis 1985 war Aschauer für die SPÖ als Gemeinderat in Kematen aktiv. Von 1990 bis 1995 übte er das Amt des Bürgermeisters aus und leitete dabei wichtige Weichenstellungen für die Gemeinde ein. Noch heute prägt sein Wirken das Erscheinungsbild von Kematen. So setzte Aschauer etwa den Umbau des Kematner Rathauses um.

Unvergessen bleiben Aschauers Hilfsbereitschaft, sein Engagement und sein stets offenes Ohr für die vielen Vereine und Institutionen, die Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehren sowie im Besonderen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindestube.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.