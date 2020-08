Waidhofen trauert um Fritz Hölblinger. Der Obmann des Stadtmarketings ist am Dienstag der Vorwoche nach schwerer Krankheit im 64. Lebensjahr im Universitätsklinikum Innsbruck verstorben.

Hochpöchler Fritz Hölblinger (28.08.1956 bis 11.08.2020), so wie man ihn in Waidhofen kannte: Mit seinem geselligen und lebenslustigen Wesen hinterlässt der Stadtmarketing-Obmann eine große Lücke im Gesellschaftsleben der Stadt.

Fritz Hölblinger war ein Waidhofner mit Leib und Seele. Die Ybbstalmetropole bezeichnete er stets als „seine Stadt“. Hier wurde er am 28. August 1956 geboren, hier verbrachte er seine Kindheit und hierher zog es ihn nach der Ausbildung an der Höheren Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie und ersten Berufserfahrungen in Wien in den späten 70er-Jahren wieder zurück.

Nach dem Tod der Mutter begann er im elterlichen Geschäft „Pöchhacker – Mode zum Stadtturm“ zu arbeiten. 1983 übernahm er den Betrieb an der Ecke Freisingerberg und Hoher Markt vom Vater und entwickelte ihn von einem klassischen Textilkaufhaus zu einem etablierten Herrenausstatter weiter. Mit dem „Alois“ am Hohen Markt schuf er später auch erfolgreich ein Angebot für ein jüngeres Publikum. Bis zuletzt führte Fritz Hölblinger seine beiden Geschäfte mit großer Leidenschaft.

Zwölf Jahre an Spitze des Stadtmarketings

Daneben schlug sein Herz für die Innenstadt. Als Mitbegründer des Vereins Stadtmarketing, dem er die letzten zwölf Jahre auch als Obmann vorstand, vertrat er viele Jahre lang ehrenamtlich und unermüdlich die Interessen der Waidhofner Kaufmannschaft und wirkte somit federführend an der positiven Weiterentwicklung der Einkaufsstadt Waidhofen mit.

In seiner Zeit als Stadtmarketing-Obmann realisierte er erfolgreich zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, darunter 22 Einkaufsnächte und zwölf Weihnachtsgewinnspiele.

Für sein Engagement an seinem Herzensprojekt wurde er 2018 von der Stadt Waidhofen mit dem [a:bua]-Preis in der Kategorie Zukunft prämiert. „Mir hat es einfach die Idee angetan, aktiv an der Entwicklung des Standortes zu arbeiten und diese nicht dem Zufall zu überlassen“, sagte Hölblinger nach der Preis-verleihung im Gespräch mit der NÖN über seine Motivation. „Wir müssen an den Standort glauben und unseren erfolgreichen Weg weiterführen. Die Innenstadt Waidhofens soll sich als Treffpunkt, als pulsierendes Zentrum etablieren.“

Zwischen seiner beruflichen und seiner ehrenamtlichen Tätigkeit kehrte Fritz Hölblinger gerne in die Weinstube am Unteren Stadtplatz ein, um bei einem guten Glas Wein mit seinen Freunden ein Bummerl oder eine Partie Tarock auszuspielen.

Mit seinem geselligen und lebenslustigen Wesen wird Fritz Hölblinger ohne Zweifel eine große Lücke im Gesellschaftsleben der Stadt Waidhofen hinterlassen.