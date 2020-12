In Waidhofen war er der „Herr Professor Fritz Putzer“. Am 15. Dezember ist der allseits beliebte und anerkannte Pädagoge, Organist und Organisator musikalischer und kirchlicher Initiativen nach langer Krankheit friedlich entschlafen.

In seinem Beruf als Pädagoge am BRG Waidhofen hat er als Lehrer für Latein und Deutsch Generationen zur Reife geführt. Von der Kollegenschaft war er als feiner, stets geselliger und vor Wissen sprühender Mann geschätzt, die Stundenpläne, die er als Administrator anfertigte, waren von pädagogischen Gesichtspunkten getragen. Als er 2003 in Pension trat, erfuhr sein großes ehrenamtliches Engagement noch eine Steigerung.

So gilt er als der Erfinder der Konzertreihe „Orgelmittag am Sonntagberg“, eine musikalische Pretiose, die bis heute im Sommer die Basilika füllt. Eine besondere Beziehung hatte er zur Klosterkirche, wo er nimmermüde als Organist wirkte. Die Konzerte „Samstags bzw. Sonntags um Sechs“ waren Perlen im kulturellen Herbstprogramm. Gerne stellten sich Musiker in den Dienst der guten Sache, sei es, um zur Renovierung der Kirche beizutragen oder eine Pfarre in Afrika zu unterstützen.

Unvergessene Orgel-Interpretationen

Vorösterliche Juwelen von Orgelmusik und Text entfaltete er gemeinsam mit Hofrat Matthias Settele für die evangelische Pfarre unter dem Titel „Musik und Wort zur Passion“ in der Bürgerspitalkirche. Unvergessen bleiben deren Interpretationen zu „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn, unvergessen die Rezitationen und die Orgelmusik zu Bibelworten oder Texten von Dietrich Bonhoeffer.

Als Philister der katholischen akademischen Verbindung Norica Wien sowie als Ehrenphilister der Norika Waidhofen im Mittelschüler-Kartell-Verband hat er bei zahllosen Kommersen und Kneipen den Part der Klavierbegleitung übernommen und den Verbindungsspruch „Im Glauben stark, treu bis ins Mark“ mit Leben erfüllt.

Doch sein Herz gehörte seiner Familie, seiner Gattin, seinen Kindern und Enkelkindern, die sein großer Stolz auch deswegen waren, weil viele von ihnen sich musikalisch im Kammerorchester bewährten und in kirchlichen Ensembles ihr Talent bewiesen. Er war stets hilfsbereit bei vielen Anlässen, begleitete zahllose Feste – Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse – auf der Orgel und unterstützte selbstlos jeden, der ihn darum bat.

Dass es sich Künstler wie Günther Groissböck, Helge Stiegler, Walter Zambal, Ulrich Küchl und andere nicht nehmen ließen, bei den Betstunden und im Rahmen des Requiems für ihn zu musizieren, beweist zuletzt seine allgemeine Anerkennung und Beliebtheit. Vor dem begeisterten Lateiner verneigen wir uns mit „Requiescat in pace“.