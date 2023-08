Große Trauer in Ybbsitz um Heinz Fallmann

Das Leben von Heinz Fallmann stand zuallererst im Dienste seiner Arbeit bei der Raiffeisenbank Waidhofen. Bereits als Jugendlicher hatte er nach Absolvierung der Waidhofner Handelsschule hier seine Berufslaufbahn begonnen, die ihn Schritt für Schritt in der Hierarchie der Bank nach oben brachte. Als Geschäftsstellenleiter, als Prokurist und schließlich als Raiffeisendirektor wurde er gemeinsam mit seinem Direktorenkollegen Erich Tröscher, um den die Raiffeisengesellschaft erst kürzlich trauerte, zu einem der bekanntesten Akteure im Bankwesen des Mostviertels.

In seine Verantwortung fiel die Generalsanierung des Stammhauses am Oberen Stadtplatz in Waidhofen, bei dessen Renovierung er zeigemäße Schlichtheit und Funktionalität der Architektur mit verantwortungsvoller Sicherung der denkmalpflegerisch wertvollen Bausubstanz zu verbinden verstand.

Im Bankwesen eilte Fallmann der Ruf voraus, Verantwortungsbewusstsein und Sachkenntnis mit sozialem Engagement gelingend zu verbinden. So entwickelte sich unter seiner Verantwortung die Bank zu einem verlässlichen Partner der heimischen Wirtschaft, der Bauernschaft und des Bildungswesens. Gleichzeitig war sich Fallmann stets bewusst, dass modernes Banking vor allem in einem langfristigen Vertrauensverhältnis mit seinen Kunden bestand. Beratung auf hohem Niveau war sein Bank-Credo, Serviceverlässlichkeit und persönliche Betreuung forderte er von sich und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mann der Kultur und der Gesellschaft

Über das Bankwesen hinaus prägte Heiz Fallmann die Region als Gönner von Musik und Bildung. Als Ensemblemitglied des Waidhofner Kammerorchesters und als dessen Vereinsobmann wirkte er an der Entwicklung des Ensembles mit, als Förderer der Blasmusikkapellen und Kulturveranstalter trug er wesentlich zur Entwicklung der reichen Kulturszene des Ybbstals bei. Sein Talent als Mundartdichter stellte er gerne in den Dienst von Feierlichkeiten und Festen.

Nach längerer schwerer Krankheit ist Heinz Fallmann nun am 7. August im 84. Lebensjahr im Kreise seiner Familie verstorben. Am 18. August um 20 Uhr wird für ihn der Rosenkranz in der Pfarrkirche Ybbsitz gebetet Das Requiem findet am Samstag, 19. August, um 11.45 Uhr in der Pfarrkirche Ybbsitz statt. Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme besteht von Freitag, 18. August, 14 Uhr, bis Samstag, 19. August, 11 Uhr, in der Aufbahrungshalle am Ybbsitzer Friedhof.