Die Gemeinde Opponitz trauert um ihren Ehrenringträger Leopold Kölbel, der am 8. März im 84. Lebensjahr seine Augen für immer schloss. Im Ort war Leopold Kölbel vor allem durch seine stets positive Persönlichkeit, die ständig vor Ideen sprühte, und seine große Hilfsbereitschaft bekannt.

privat Ehrenringträger Leopold Kölbel, im Ort für seine Hilfsbereitschaft bekannt und geschätzt, verstarb am 8. März.

Leopold Kölbel wurde am 31. Oktober 1936 als erstes von vier Kindern von Leopold und Angela Kölbel geboren. Sein Vater kehrte aus dem Krieg nicht mehr zurück und so musste seine Mutter alleine alle vier Kinder versorgen.

Nach der Schule absolvierte Kölbel eine Elektrikerlehre in Weyer. Anstellungen bei der Firma Elin in Wien und Newag in Waidhofen folgten, ehe er 1967 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und den Familienbetrieb Elektro Kölbel gründete. 2002 übergab er diesen an seinen Sohn Georg.

20 Jahre lang im Gemeindevorstand

Nicht nur die Opponitzer Wirtschaft trägt Leopold Kölbels Handschrift – auch das politische Leben der 1.000-Seelen-Gemeinde prägte er entscheidend mit. 20 Jahre lang war er geschäftsführender Gemeinderat und zudem auch langjähriger Betriebsleiter des Licht- und Kraftstromvertriebs (LKV) der Gemeinde Opponitz.

Zu seinen Hauptaufgabengebieten zählten neben dem LKV der Fremdenverkehr, der Kindergarten und der Planungsbeirat. Von 1975 bis 1997 war Kölbel Wirtschaftsbund-Gemeindegruppenobmann, von 1978 bis 1992 Teilbezirksobmann-Stellvertreter.

Genauso aktiv wie im politischen beteiligte sich Kölbel auch im Vereinsleben des Ortes: Er war Gründungsmitglied des Opponitzer Sportvereins, bis 1986 Kassier des Vereins und zudem auch ausgebildeter Kampfrichter. Beim Musikverein engagierte er sich 14 Jahre lang als Stabführer, ehe er diese Funktion an seinen Bruder Karl übergab.

Knapp 20 Jahre lang Tourismus-Obmann

Damit nicht genug, trat er 1975 auch dem Tourismusverein als Werbeleiter bei und wurde schon bald Obmann des Vereins. Dieses Amt hatte er von 1976 bis 1995 inne – und in diesen knapp 20 Jahren prägte er das Dorfbild wesentlich. Einige seiner Verdienste waren etwa die Dekoration des Ortes mit Blumenschmuck, die Errichtung und Beschilderung von Wanderwegen, Leistungen rund um das Sichelmuseum sowie die Aufstellung der Fremdenverkehrsbänke.

Die Auflage einer Wanderkarte sowie die Erstellung eines Ortsprospekts sind ebenfalls auf das Engagement Leopold Kölbels zurückzuführen. Weitere Projekte, bei denen sich Kölbel mit Rat und Tat einbrachte, waren der Bau des Fuchsenhammerhauses und der Reihenhäuser in der Raidlbodensiedlung, die Errichtung einer Aussichtskanzel beim Molterer-Weg und des Turnsaals, die Straßenverlegung vor der Opponitzer Kapelle sowie die Einführung des traditionellen 1.-Mai-Festes. Zu lange wäre die Liste, um alles aufzuzählen.

Für seine Leistungen erhielt Leopold Kölbel am 2. Mai 1997 den Ehrenring der Gemeinde Opponitz.

Eine große Stütze bei all seinen Unternehmungen war ihm stets seine Familie – allen voran seine Gattin Irmtraud. Gemeinsam hatte das Paar drei Kinder – Martin, Georg und Alexander. Im Jahr 1997 erlitt die Familie einen schweren Schicksalsschlag: Sohn Martin kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Mit viel Kraft, Zuversicht und großem Zusammenhalt schaffte es die Familie, wieder in geregelte Bahnen zu kommen.

Im Rahmen des Requiems am Samstag nahmen sowohl die Gemeinde als auch die Familie Abschied von „ihrem“ Leo.