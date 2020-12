Opponitz trauert um Stefan Lueger. Der Altbauer vom Haus „Hinterstockreith“ ist am Mittwoch der Vorwoche im 88. Lebensjahr von Gott zu sich gerufen worden.

Stefan Lueger wurde am 20. Dezember 1932 in Hollenstein geboren. Seine Eltern, gebürtige Ybbsitzer, kauften in den 20er-Jahren den Hof „Hinterstock reith“, welchen Sohn Stefan in späteren Jahren übernahm. Stefan Lueger war ein geschickter Alleskönner. Er besuchte die Bergbauernschule Hohenlehen und verrichtete auf dem Hof vielfältigste Arbeiten.

Dazu gehörte neben der Bewirtschaftung der Streuobstwiesen und der Erzeugung von Most und Schnaps auch die beschwerliche Arbeit mit Zugsäge, Axt und Keil. Aber auch Wagner-, Schlosser- und Maurerarbeiten führte er durch. In den 50er-Jahren wurde das Bauernhaus „Hinterstockreith“ in mühevoller Handarbeit aufgestockt und eine wunderschöne Kapelle errichtet. Stefan Lueger war ein sehr gläubiger Mensch. So gehörte ein Gebet bei der hofeigenen Kapelle genauso zum sonntäglichen Ritual wie der Kirchgang in die Pfarrkirche Opponitz, wo er als Vorbeter aktiv war.

Im Jahr 1961 heiratete Stefan Lueger seine Magdalena, liebevoll Leni genannt, die ihm die vier Kinder Stefan, Ernst, Hans und Maria schenkte. 1995 übernahm Sohn Hans den Hof. Als im Jahr 1999 seine Frau Leni verstarb, traf dies Stefan Lueger schwer. Durch seine Kontaktfreudigkeit überwand er aber auch diese schwere Zeit.

Zahlreiche Ämter und Funktionen in Gemeinde

In der Gemeinde Opponitz übte Stefan Lueger zahlreiche Ämter und Funktionen aus. Er war aktives Mitglied des Seniorenbundes und saß für die ÖVP von 1972 bis 1994 im Gemeinderat, wobei er zwischen 1980 und 1994 als geschäftsführender Gemeinderat tätig war. Dabei waren der Kindergarten- Schul- und Bauausschuss seine Hauptaufgaben. Acht Jahre war er Vorsitzender des Aufsichtsrats und 16 Jahre Aufsichtsrat der Rinderzuchtgenossenschaft. Lueger war als Obmann im Jagdausschuss und als Aufsichtsratsvorsitzender des Lagerhauses und der Molkerei Waidhofen tätig.

Zudem war er 40 Jahre Ausschussmitglied im Brandhilfeverein. Von 1975 bis 1995 war er als Kammerrat in der Bezirksbauernkammer Waidhofen aktiv. Er wirkte im Bauernbund-Bezirksbauernrat mit und stand dem Ortsbauernrat 20 Jahre als Obmann vor. Unter seiner Obmannschaft entstand etwa die Kühlraumgemeinschaft Opponitz. Später wurde Stefan Lueger zum Ehrenobmann des Opponitzer Bauernbunds ernannt. Eine besondere Ehre wurde ihm 1994 zuteil, als ihm das goldene Ehrenzeichen der NÖ Volkspartei verliehen wurde.

Neben seinen vielen Funktionen fand Stefan Lueger aber immer noch Zeit für seine Kinder und Enkelkinder. Das Requiem für Stefan Lueger fand am Samstag in der Pfarrkirche Opponitz statt. Pfarrer Johann Wurzer und Bauernbundobmann Ernst Steinauer würdigten den Verstorbenen, bevor ihn die zahlreichen Trauergäste zu seiner letzten Ruhestätte geleiteten.