Trauer um Kematner Ehrenbürger Walter Baumann

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Kematens Altbürgermeister Walter Baumann ist am 2. Juni im 97. Lebensjahr verstorben. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde der Kematner Ehrenbürger und Träger des goldenen Ehrenrings der Marktgemeinde im Beisein seiner Familie, Freunde und ehemaligen Wegbegleiter im Rahmen eines Trauergottesdienstes am Donnerstag der Vorwoche in der Klosterkirche Gleiß von Pater Franz Hörmann feierlich verabschiedet.

Bürgermeisterin Juliana Günther hob in ihrer Trauerrede Baumanns besonderes soziales Engagement, seine Lösungsorientiertheit und seine Verdienste als langjähriger Kematner Kommunalpolitiker hervor. In seiner elfjährigen Funktion als Vizebürgermeister und 19-jährigen Amtszeit als Bürgermeister prägte er das äußere Erscheinungsbild Kematens zwischen 1960 und 1990 maßgeblich mit und stellte die Weichen für zentrale Entwicklungen in der Gemeinde.

Um Walter Baumann trauern seine Gattin Hedwig sowie seine beiden Kinder Walter und Gabriele mit ihren Familien.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.