Trauer um Reither Altbürgermeister Johann Buder

St. Georgen/Reith trauert um Altbürgermeister Johann Buder, der am 26. Dezember des Vorjahrs nach einem äußerst erfüllten Leben im Dienst der Gemeinschaft im 89. Lebensjahr seine Augen für immer schloss. Geboren wurde Buder am 3. Jänner 1934 im „Unterglatzreith“ in Opponitz. 1958 heiratete er seine Frau und zog zu ihr nach Kogelsbach. Die beiden gründeten eine Familie und bekamen drei Kinder.

1960 trat Johann Buder seine Arbeitsstelle bei der niederösterreichischen Straßenverwaltung an, bei der er bis zu seiner Pensionierung tätig war. In die Kommunalpolitik stieg Buder 1965 unter Bürgermeister Johann Tazreiter als ÖVP-Gemeinderat ein. 1980 wurde er unter Bürgermeister Johann Hager Vizebürgermeister. In dieser Zeit wurden die Brücke in Kogelsbach, die Kripp-Brücke und die restliche Straße Richtung Opponitz adaptiert.

1987 folgte Johann Buder Johann Hager als Bürgermeister von St. Georgen/Reith nach und übte dieses Amt bis 1995 aus. Unter ihm wurden die Kläranlage samt Kanalnetz errichtet und zahlreiche Anpassungen der Dorfstraße vorgenommen. Erste Bestrebungen für ein Haus der Musik in St. Georgen/Reith wurden gesetzt, der Aufbahrungsraum errichtet und der Lohstadel in Kogelsbach, der nun Musik und Feuerwehr als Heimstätte dient, adaptiert.

Seinen Einsatz für das Allgemeinwohl bewies Buder auch durch sein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen/Reith, in die er 1964 eintrat. Als überaus geselliger Mensch engagierte er sich auch im Sportverein, den er mitbegründet hatte. In dieser Zeit nahm der Skilift Riesenlehen seinen Betrieb auf und wurde der Fußballplatz errichtet.

Bis zuletzt war Johann Buder am Gemeindegeschehen interessiert. So fuhr er noch im Herbst nach Fertigstellung des Güterwegs Jagersberg/Sauersulz mit dem Auto hinauf, um sich ein Bild davon zu machen. St. Georgen/Reith verliert mit Johann Buder einen engagierten Bürger und Politiker, der die Gemeinde über Jahrzehnte geprägt hat.

