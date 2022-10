Visionärin und Motivatorin Christa Spreitzer verstorben

Am 25. September erlag Christa Spreitzer ihrem lange mit Stärke und Geduld ertragenen Leiden, am Samstag, 1. Oktober, fand das Requiem statt. Bis auf den letzten Platz war die Pfarrkirche gefüllt, als in einer berührenden Verabschiedung Familie, Gemeinde, Firmenangehörige, Freunde und Wegbegleiter ein letztes Mal „Danke“ sagten.

Christa Spreitzer hat mit ihrem sozialen Engagement, ihrem Herz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrem Einsatz für ein gemeinsames Leben in Ybbsitz Geschichte geschrieben.

Aus der Gesunden Gemeinde entwickelte sich die Idee für ein betreubares Wohnen. Als Gründungsobfrau des Vereins AGYL – Alt und glücklich in Ybbsitz leben – hat sie eine In stitution ins Leben gerufen, die heute den Ort und das Zusammenleben prägt.

„Die Grundidee für ihr Haus des Lebens lautete, wir horchen auf die Menschen und antworten mit einem Gebäude“, erinnert sich ihre Nachfolgerin als Obfrau Elisabeth Schasching.

Von 4. Mai 2010 bis 4. April 2011 war sie im Gemeinderat, bis zuletzt setzte sie sich für soziales Engagement und den Dialog der Generationen ein. Sie wirkte in Unternehmen, Gemeinde und Verein als Visionärin und Motivatorin.

