Als „Herr Professor Richter“ kannte ihn die Musikwelt, als Komponisten, Dirigenten und Lehrer schätzten ihn Musiker, Schüler und Freunde. Am 9. August schloss Peter Richter im 92. Lebensjahr für immer seine Augen. Doch was bleiben wird, ist seine Musik, der Dank dafür steht auch in seiner Parte zuoberst.

Als Wahl-Waidhofner und langjähriger Leiter des Männergesangsvereins sowie des Kirchenchors der Stadtpfarre gestaltete Peter Richter viele Jahre lang das musikalische Leben Waidhofens maßgeblich.

1930 in Prag geboren, wuchs der Dirigent und Komponist in Lübeck als ältester Sohn von acht Kindern des Pastors Karl Richter auf. Schon früh wurde Peter Richters musikalisches Talent erkannt und gefördert.

Nach dem Abschluss der Studienzweige Chor- und Orchesterdirigieren, Komposition, Horn, Klavier und Orgel an den Hochschulen Detmold und Hamburg sowie am Mozarteum in Salzburg wurde Richter Dirigent in Lübeck, Hagen und Wuppertal sowie musikalischer Leiter in Hof an der Saale. Außerdem machte er sich schon bald einen Namen als ständiger Gastdirigent des Bayrischen Rundfunks in München.

1977 ging er nach Südamerika, wo er als Direktor der Oper und Philharmonie sowie als Professor für Dirigieren und Komposition an der Universität in Santiago de Chile wirkte.

Ab 1981 war Peter Richter als Lehrer an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien tätig. 1999 übersiedelte Richter nach Waidhofen, wo er bis zuletzt lebte. Auch hier trägt die musikalische Landschaft seine Handschrift: Viele Jahre lang leitete er den Männergesangsverein sowie den Kirchenchor der Stadtpfarrkirche Waidhofen. Dabei war Peter Richter der Kontakt zur Jugend immer ein Lebensprinzip und wohl auch eine Kraftquelle. Selbstlos und ehrenamtlich brachte er sich etwa in Konzerte und den Musikunterricht seiner Gattin Wilma im Schulgeschehen an der Mittelschule Ybbsitz ein.

Mehr als 300 Kompositionen

Besonders aber machte er sich als Dirigent und musikalischer Leiter einen Namen. Als Komponist ist Peter Richter in der Musikwelt bestens bekannt. Mehr als 300 Werke komponierte Richter, darunter Liederzyklen, Stücke für Orchester und für Soloinstrumente sowie vier Opern, neun Sinfonien und mehrere geistliche Werke.

Seine Werke werden weltweit aufgeführt. Obwohl sich Richter selbst immer gegen die Bezeichnung „modern“ in der Musik wehrte, kann die Tonsprache seiner Werke zurecht als zeitgenössisch und fortschrittlich bezeichnet werden. „Für mich bedeutet Musik, Unaussprechliches begreifbar zu machen“, sagte Richter in einem Interview. „Ich sehe den Versuch einer Ausschöpfung aller, auch noch der unentdeckten, Möglichkeiten weitgefasster Tonalität als wesentliches Merkmal meiner Musik.“