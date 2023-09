Lange Nacht des Sternenhimmels in Hollenstein

Am Samstag, 16. September, luden die Österreichischen Naturparke zur Langen Nacht ein. Erstmals mit von der Partie war der Naturpark NÖ Eisenwurzen in Hollenstein. Naturpark-Obfrau Christina Forsthuber hatte sich mit ihrem Team dazu Einmaliges einfallen lassen. Man lud in die Promau Gäste und Interessierte ein, um sich bei Einbruch der Dunkelheit der Betrachtung des Sternenhimmels zu widmen.

Rund zwanzig Hollensteiner Familien kamen der Einladung nach, dazu Hollensteiner Zimmergäste aus Melk und Krems und ein Wiener Paar. Auf dem Programm stand zuallererst eine Jause, die Forsthuber aus dem köstlichen Angebot der Schlachtgemeinschaft Hohenlehen der Ybbstaler Bauernschaft zusammengestellt hatte: köstliches Lamm, Speck, erlesene Würste und vieles mehr. Dazu wurde Hollersaft gereicht. Beim Plaudern ging die Sonne unter.

Bevor Rudi Jagersberger seinen Vortrag begann, kredenzte Naturpark-Obfrau Christina Forsthuber Köstliches aus Hohenlehen. Foto: Lugmayr

Damit war die Stunde von Rudi Jagersberger gekommen. „Ich werde jetzt den Sterz vorbereiten, zu dem es Süßes und Rum-Rosinen geben wird“, versprach Jagersberger. „Rum-Rosinen freilich nur für Erwachsene“, merkte er mit einem Augenzwinkern an. Was ihm dabei gelang, war in seiner Köstlichkeit haubenverdächtig. Doch das Warten hatte sich auch in einer zweiten Weise ausgezahlt. Als die Sonne ganz untergegangen war, setzte Jagersberger zu seinem Vortrag an. Er erläuterte anhand des Sternenfirmaments, an dem dank des Neumonds Tausende Sterne zu sehen waren, die verschiedenen Sternzeichen und verwob astronomische Daten mit altgriechischen Sagen.

Rudi Jagersberger kochte Sterz in der Promau. Foto: Lugmayr

Und je dunkler die Nacht wurde, desto mehr Sterne sah man dank der Angleichung der Sehkraft an die Dunkelheit am Firmament. „Ein unglaubliches Erlebnis“, zeigte sich ein Wiener Gast begeistert und sprach damit allen aus der Seele.