Der geplante Unimarkt-Neubau an der Ortseinfahrt von Hollenstein entzweit die politischen Fraktionen in der Gemeinde. Für das Bauprojekt muss die Grundfläche umgewidmet werden. Dies hätte am Donnerstag der Vorwoche im Gemeinderat passieren sollen. Die Sitzung wurde jedoch abgebrochen.

Zur Vorgeschichte: Für ein weitgehend unbebautes Grundstück nächst des Gasthauses Staudach gibt es das Vorhaben der Firma Unimarkt, einen neuen Supermarkt zu errichten. An dem Platz befand sich lange Zeit ein Schwimmbad. Zuletzt nutzte der Jugendverein die Infrastruktur als Beachvolleyballplatz. Nun möchte die Eigentümerin des Grundstücks die freie Fläche für einen Supermarktneubau zur Verfügung stellen. Der Ball liegt nun bei der Gemeinde.

„Das Kaufkraftpotenzial im Ort ist gegeben, ansonsten würde kein zweiter Konzern hier Fuß fassen wollen.“ SPÖ-Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer

In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag stand die Umwidmung als Tagesordnungspunkt zwei auf der Agenda. Zu einer Abstimmung kam es jedoch nicht. ÖVP und Liste FAIR zogen nämlich aus dem Gemeinderat aus. Die Beschlussfähigkeit war somit nicht mehr gegeben.

Grund für den Auszug aus dem Gemeinderat war, dass die ÖVP zu Beginn der Sitzung zwei Anträge auf Absetzung und Verschiebung des Tagesordnungspunkts gestellt hatte. Diese Anträge waren von der SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat jedoch abgeschmettert worden.

Es sei nicht nachvollziehbar, warum man diese Widmung im Schnellverfahren beschließen müsse, heißt es in einer Stellungnahme der ÖVP. „Wir haben diese Frage noch nicht ausreichend diskutiert und es gibt viele Betroffene, die sich in die Meinungsbildung zu diesem Punkt einbringen wollen. Mit dieser Beschlussfassung nimmt sich die Gemeinde die letzte Möglichkeit, diesen Prozess aktiv mitzugestalten.“ Der Volkspartei stößt die geplante Verbauung des Areals mit ausschließlich einem Markt sauer auf. Heutzutage seien Mehrfachnutzungen mit darüberliegenden Stockwerken üblich, um den Bodenverbrauch zu reduzieren, wird argumentiert. Weiters befürchtet die Volkspartei, dass die Strukturen bestehender Nahversorger, welche die Versorgungssicherheit im Ort über Jahrzehnte gewährleistet hätten, zerstört werden könnten. Die ÖVP plädiert deshalb dafür, einen anderen Weg zu gehen und das Ortszentrum nicht aussterben zu lassen, so wie dies bereits unzählige Male in Österreich passiert sei. „Wir sind stolz, dass wir in Hollenstein noch eine funktionierende Nahversorgung und einen belebten Dorfplatz haben, und hoffen, dass auch bei den SPÖ-Gemeinderäten ein Umdenken stattfindet“, heißt es in der Stellungnahme der Partei.

Auch die Liste FAIR stemmt sich gegen den zusätzlichen Hollensteiner Supermarkt. Ziel der Partei ist es, die Nahversorgung im Zentrum zu halten. Derzeit hat die Gemeinde einen Spar-Markt am Dorfplatz.

„Die klare Aussage der Supermarktketten ist, dass es bei einem zusätzlichen Supermarkt im Ort zu einem Verdrängungswettkampf kommen wird, welchen nur einer gewinnen wird“, sagt FAIR-Gemeinderat Andreas Schneiber. „Ein Markt in einem denkmalgeschützten Altbestand mit einer begrenzten Anzahl an Parkplätzen im Ortszentrum hat da natürlich das Nachsehen.“

Sowohl vom Grundeigentümer als auch vom Spar-Markt-Betreiber gebe es ein klares Bekenntnis zum Standort am Dorfplatz, betont Schneiber. „Die anstehenden Investitionen in diesen Standort haben für beide aber nur dann einen Sinn, wenn es diesen voraussichtlichen Verdrängungswettbewerb nicht gibt.“

Der Spar-Konzern wolle das Geschäft in Hollenstein weiterführen, hält Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (SPÖ) fest. Entweder könne es eine Standort-Attraktivierung am Dorfplatz oder einen Neubau auf einem anderen Grundstück geben. Die Ortschefin betont, dass mit zwei Lebensmittelgeschäften die Nahversorgung für die nächsten Jahrzehnte in Hollenstein gesichert sei. „Das Kaufkraftpotenzial im Ort ist gegeben, ansonsten würde kein zweiter Konzern hier Fuß fassen wollen. Die Kaufkraft in der Gemeinde zu halten, darauf kann jeder Einzelne beim Einkauf achten. Es liegt an uns, das gute Angebot in Hollenstein zu nutzen“, sagt die Bürgermeisterin und appelliert: „Wenn Veränderungen vor der Tür stehen, ist es wichtig, positiv in die Zukunft zu blicken.“

Nach dem Abbruch der letztwöchigen Sitzung wurde nun für Dienstag dieser Woche (nach Redaktionsschluss) die nächste Gemeinderatssitzung anberaumt. Auf der Tagesordnung findet sich abermals die umstrittene Umwidmung. Um beschlussfähig zu sein, muss nun allerdings nur noch mehr als der Hälfte der Mandatare anwesend sein.